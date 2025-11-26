PV GAS: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025

(TBTCO) - Trong tháng 11/2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì các buổi làm việc với các đơn vị của Tổng công ty thuộc Khối Kinh doanh, Khối Sản xuất – Vận hành và Khối Dự án - Dịch vụ. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng các ban chức năng, các ban xây dựng đảng.

Đây là chương trình làm việc của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty với mục đích đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các đơn vị hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025, cũng như chỉ đạo, trao đổi các định hướng, chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2026 - 2030 đáp ứng các yêu cầu mục tiêu chiến lược của PV GAS và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS chủ trì buổi làm việc

Khai mạc và định hướng các nội dung làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị cần báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm là các giải pháp, đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025, cũng như các mặt hoạt động của công tác Đảng, đặc biệt là việc triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng của chi bộ, đảng bộ mình.

"Việc hoàn thành kế hoạch quản trị 2025, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu, là nhiệm vụ tất yếu mà các đơn vị phải quán triệt và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành cho bằng được trong bối cảnh chỉ còn thời gian là 2 tháng cuối năm" - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đối với chiến lược định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình cho rằng, các đơn vị cần nhận thức rõ bối cảnh mới về tình hình chính trị kinh tế - xã hội vĩ mô của thế giới và đất nước, cũng như của PVN, PV GAS để từ đó xác lập các mục tiêu, động lực tăng trưởng nhanh và bền vững đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng hai con số của PV GAS, PVN và mục tiêu PVN lọt vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030.

Các đơn vị thuộc các khối đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đảng trong 10 tháng đầu năm cũng như các giải pháp và kiến nghị đề xuất để hoàn thành kế hoạch quản trị 2025; các định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn sau 2030.

Hầu hết các đơn vị đều đang triển khai các giải pháp cụ thể, hết sức quyết liệt và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu quản trị được Tổng công ty giao. Các đơn vị cũng đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng, thị trường, đẩy mạnh đầu tư… cho mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Các đơn vị cũng thể hiện rõ khát vọng phát triển và nêu lên các định hướng chiến lược của đơn vị mình trong 5 năm tới trên cơ sở chiến lược chung tổng thể của Tổng công ty.

Các đồng chí Thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc trao đổi ý kiến tại các phiên làm việc

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, các ý kiến trao đổi làm rõ của các ban chức năng, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cao những kết quả các đơn vị đã đạt được 10 tháng đầu năm và tin tưởng các đơn vị sẽ hoàn thành kế hoạch quản trị 2025 được giao.

Theo đó, Khối Kinh doanh là động lực về tăng trưởng doanh thu, thị trường cần có đánh giá tình hình thực hiện quy chế và mô hình kinh doanh hiện hành, nhằm xác định rõ điểm tới hạn và dư địa tăng trưởng. Trên cơ sở đó, khối cần đề xuất mô hình kinh doanh tích hợp mang tính vượt trội, phù hợp với bối cảnh cạnh tranh và chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Khối Sản xuất – Vận hành tiếp tục là “trung tâm an toàn” là “nồi cơm” của toàn hệ thống, cần duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, không để xảy ra sự cố mất an toàn, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt trong các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo - vốn là nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn của PV GAS.

Khối Dự án – Dịch vụ là tiền đề rất quan trọng cho các khối còn lại, là nơi mở đường cho những bước phát triển lớn, nơi định hình các công trình mới, sản phẩm, dịch vụ mới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của Tổng công ty. Do đó, khối này cần tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý dự án và gia tăng năng lực triển khai các dịch vụ cả trong và ngoài Tổng công ty. Trong đó, cần xác định rõ chiến lược phát triển dịch vụ bên ngoài như một mũi nhọn mới, giúp PV GAS vừa mở rộng thị trường, vừa chủ động tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Không khí làm việc sôi nổi tại phiên làm việc với Khối Kinh doanh – nơi được kỳ vọng giữ vai trò “đầu tàu tăng trưởng” của PV GAS

Nhiều kiến nghị được đưa ra

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị phải quán triệt đầy đủ nhiệm vụ, sứ mệnh của đơn vị mình trong tình hình mới để chuyển mình mạnh mẽ, hành động quyết liệt mang tính đột phá trên nền tảng tư duy tích hợp và tư duy vượt ngoài khuôn khổ nhằm đưa đơn vị tăng trưởng hai con số trên cơ sở phát huy thế mạnh từ sản phẩm, dịch vụ lõi có lợi thế cạnh tranh để mở rộng, phát triển thị trường song song với việc đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ, hoạt động liên quan đến sản phẩm dịch vụ lõi và từng bước tiến đến sản xuất, thương mại các các sản phẩm năng lượng khí xanh phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Kết thúc chuỗi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT gửi gắm thông điệp mang tính dẫn đường cho toàn hệ thống: “PV GAS phải trở thành doanh nghiệp của tương lai – vững nền tảng trong nước, đủ tầm vươn ra khu vực. Hành trình 35 năm vừa qua là nền móng; chặng đường 2025 - 2030 sẽ là bước nhảy. Muốn đạt được điều đó, từng khối, từng đơn vị, từng người phải sẵn sàng chuyển mình, đổi mới và hành động với tinh thần tiên phong”.

Tinh thần chỉ đạo ấy không chỉ khép lại các buổi làm việc, mà mở ra một thời kỳ mới – thời kỳ PV GAS bước vào giai đoạn tăng tốc, gánh vác trọng trách lớn hơn cho ngành năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới khát vọng phát triển sánh ngang những thương hiệu khí mạnh của khu vực./.