Ngày 27/11: Giá heo hơi tại miền Trung đồng loạt tăng, miền Bắc và Nam ổn định

Giá heo hơi hôm nay (27/11) tại nhiều tỉnh miền Trung tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg, trong khi giá ở miền Bắc và miền Nam giữ ổn định. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 54.000 đồng/kg, thấp nhất là 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh miền Trung tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang tại hầu hết các địa phương, chỉ ghi nhận tăng nhẹ tại Cao Bằng. Cụ thể, tại Cao Bằng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không thay đổi so với phiên trước. Các tỉnh duy trì mức 54.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên.

Mức giá 53.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La. Hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên duy trì mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất miền Bắc hôm nay là 54.000 đồng/kg, thấp nhất là 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tại nhiều địa phương tăng 1.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đồng loạt tăng lên 49.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Quảng Ngãi tăng 1.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg; Gia Lai cũng tăng lên 51.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định, Hà Tĩnh duy trì 50.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không biến động nào so với hôm trước. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất vùng, cùng ở mức 54.000 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh duy trì ở mức 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ vẫn giữ 52.000 đồng/kg.

An Giang và Vĩnh Long tiếp tục là nơi có mức giá thấp nhất khu vực với 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức giá cao nhất vẫn là 54.000 đồng/kg, thấp nhất là 51.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường heo hơi tại miền Trung tăng tại nhiều địa phương, trong khi miền Bắc và miền Nam giữ mức ổn định. Mức giá cao nhất cả nước hiện là 54.000 đồng/kg ghi nhận tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Nam; mức thấp nhất là 49.000 đồng/kg tại một số địa phương miền Trung./.