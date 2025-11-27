Ngày 27/11: Giá bạc trong nước và thế giới bứt phá mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/11) bứt phá do đà tăng của vàng và sự suy yếu của đồng USD. Theo đó, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.737.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,97 USD/ounce, tăng 0,49 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 2.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.067.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.737.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.709.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.742.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.377.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.382.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.707.000 1.737.000 1.709.000 1.742.000 1 kg 45.512.000 46.310.000 45.564.000 46.461.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.714.000 1.745.000 1.716.000 1.746.000 1 kg 45.718.000 46.522.000 45.760.000 46.573.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,97 USD/ounce, tăng 0,49 USD so với sáng 26/11.

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh vào phiên giữa tuần, sau khi vượt qua mức quan trọng 51,07 USD/ounce, nhờ giá vàng tăng và đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, mặc dù đà tăng chưa phải là một bước nhảy mạnh, nhưng nó ổn định hơn, giúp các nhà đầu tư cảm thấy tự tin trong việc bảo vệ vị thế mua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 27/11/2025: