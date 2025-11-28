(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/11) khép lại với diễn biến trái chiều giữa chỉ số và độ rộng thị trường. Dù VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực đỡ mạnh từ nhóm Vingroup, phần lớn cổ phiếu vẫn giảm giá, phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số tiến gần vùng cản 1.700 điểm. Thanh khoản cải thiện và khối ngoại tiếp tục mua ròng là những điểm sáng hỗ trợ cho thị trường.

VN-Index tăng gần 7 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá giằng co phiên giao dịch cuối tuần. Tuy vậy, chỉ số VN-Index vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên. Đà tăng chủ yếu xuất hiện trong 30 phút cuối phiên, sau khi chỉ số có thời điểm rơi xuống vùng 1.680 điểm vì áp lực bán mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,67 điểm, lên mức 1.690,99 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 28/11

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 28/11 có: VIC (+11,31), VPL (+2,34), VNM (+0,97), VHM (+0,37), VRE (+0,31)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,92), FPT (0,89), GEE (-0,85), BID (-0,70), HPG (-0,59).

Cũng có diễn biến tương tự như phiên giao dịch hôm qua, mặc dù chỉ số tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 106 mã tăng giá, 74 mã giữ giá tham chiếu và có 185 mã giảm giá, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, cho thấy tâm lý tích cực không mang tính bao phủ.

Về nhóm ngành, độ rộng nghiêng về tiêu cực khi có 7/18 ngành tăng điểm, trong đó cổ phiếu bất động sản nổi bật khi tăng 2,33%, trở thành nhóm duy nhất giữ sắc xanh rõ rệt nhờ nhiều mã hồi phục sau chuỗi giảm sâu. Cổ phiếu công nghệ, tài chính và công nghiệp giảm điểm; còn năng lượng và tiêu dùng tăng nhẹ nhưng không đủ sức kéo thị trường.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng +2,74 điểm lên mức 1.923,92 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm có phần chiếm ưu thế hơn khi có 10 mã tăng giá, 3 mã giữ giá và 17 mã giảm giá.

Thanh khoản cải thiện hỗ trợ đà tăng của thị trường. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.431 tỷ đồng, tăng 4,56% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.787 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,52 điểm về mức 259,91 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm-0,38 điểm về mức 118,98 điểm.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 343 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 334 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 242 tỷ đồng. Theo sau là các mã VIC, VIX , VPB và PVD đều ghi nhận giá trị mua ròng xấp xỉ trăm tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại FPT và VCB với giá trị bán ròng lần lượt khoảng 134 và 127 tỷ đồng. Các mã VJC, MSN và ACB cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay, với quy mô khoảng 55-56 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 14 tỷ đồng.

Chỉ số rung lắc quanh vùng nền tích lũy

Thị trường chứng khoán hôm qua mở cửa dưới tham chiếu nhưng nhanh chóng cải thiện. Trong 30 phút đầu, thị trường đã tăng 10 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán bắt đầu dâng lên khiến chỉ số chung hạ độ cao, về dưới tham chiếu, sau đó cải thiện chỉ trong vài phút. Sang đầu giờ chiều, chứng khoán tăng gần 12 điểm, lên trên 1.696 điểm, rồi lại điều chỉnh. Sau 14 giờ, chỉ số rung lắc và giằng co liên tục quanh tham chiếu khi bước vào phiên ATC. Trước khi đóng cửa, VN-Index kịp cải thiện và tăng gần 7 điểm so với hôm qua.

VIC của Vingroup trở thành bệ đỡ quan trọng cho thị trường khi đóng cửa tăng 5% lên 260.400 đồng. Đây là mức thị giá cao nhất lịch sử giao dịch của VIC. Thanh khoản ghi nhận gần 990 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Nhờ đó, cổ phiếu Vingroup đóng góp tới gần 10,8 điểm vào mức tăng của VN-Index. Ngoài ra, chỉ số chung còn được hỗ trợ thêm bởi VPL và VNM. Cổ phiếu Vinpearl đóng cửa ở mức cao hơn 6,1% so với tham chiếu, trong phiên có lúc tăng kịch trần. Trong khi đó, cổ phiếu Vinamilk tích lũy thêm 3,2% với thanh khoản trên 760 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, sắc xanh của thị trường được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán vẫn nhỉnh hơn nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh. Giống như 2 phiên trước đó, sắc xanh của thị trường được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản phiên cuối tuần hôm này tăng so với phiên hôm qua nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn sụt giảm (-10,95%) so với bình quân 20 phiên

Các chuyên gia nhận định, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong quá trình kiểm định vùng kháng cự gần 1.700 +/- điểm. Hỗ trợ gần của chỉ số là vùng điểm 1.670 – 1.680. VN-Index hiện đang neo quanh vùng nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi hoặc sử dụng đòn bẩy khi VN-Index tiếp cận vùng cản. Duy trì tỷ trọng trung bình, tập trung vào các mã cổ phiếu có tín hiệu phục hồi tốt từ vùng hỗ trợ.

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng với xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị. Đối với nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội./.