“Đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ để hộ kinh doanh hiểu, biết chuyển sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Ngành Thuế đã triển khai “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để tuyên truyền, hướng dẫn đến các hộ kinh doanh hiểu, biết, tuân thủ và đồng thuận chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Quyết tâm không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau

Phát biểu tại Tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp”, do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp tổ chức sáng ngày 28/11, ông Lê Văn Hải - Phó trưởng Ban Pháp chế - Cục Thuế cho biết, thực hiện chủ trương xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, chuyển hoàn toàn sang phương pháp kê khai theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, qua đó định hướng và hướng dẫn lộ trình để các hộ kinh doanh thực hiện tự khai, tự nộp thuế từ đầu năm 2026.

Đại diện cơ quan thuế, doanh nghiệp cung cấp giải pháp và chuyên gia giải đáp, tư vấn hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu chính sách, tuân thủ pháp luật. Ảnh: TN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, hiện ngành Thuế đang triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai” từ ngày 1/11/2025 đến 30/12/2025 trên phạm vi toàn quốc để hộ, cá nhân kinh doanh chủ động, bình tĩnh, tiếp tục kê khai, và chuyển sang mô hình quản lý thuế ổn định nhất từ năm 2026 - đúng luật, không bị gián đoạn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Với mục tiêu 100% hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, ngành Thuế triển khai khảo sát, phân loại hộ kinh doanh theo độ tuổi, ngành nghề, địa bàn để có hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp. Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh các hình thức tiếp tục hỗ trợ hiệu quả như: tổ chức đối thoại, hội thảo, hỗ trợ trực tuyến, kinh doanh online, seeding video hướng dẫn, Fanpage, Zalo, chatbot hỗ trợ trực tuyến.

Trong tháng 11 này, cơ quan thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile, xây dựng công trải nghiệm kê khai mới và tích hợp chatbot AI giúp người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, quy trình, hướng dẫn kê khai một cách đơn giản, thuận tiện.

"Chuyển sang phương pháp kê khai theo doanh thu thực tế giúp hộ kinh doanh hình thành hệ thống sổ sách, hóa đơn điện tử đầy đủ, tạo nền tảng cho quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền và nâng cao uy tín khi giao dịch với đối tác, ngân hàng hay doanh nghiệp" - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc khẳng định.

Ngoài ra, ngành Thuế hợp với công an để kết nối dữ liệu dân cư cấp phần mềm, hỗ trợ người dân miễn phí khai báo tại cơ sở, đảm bảo dữ liệu chính xác và đồng bộ thuế - dân cư.Với mục tiêu không để hộ nào bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ kinh doanh phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật một cách tự tin, chủ động.

Nhấn mạnh tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, việc chuyển từ cơ chế thuế khoán sang phương thức kê khai là bước cải cách quan trọng giúp hộ và cá nhân kinh doanh chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng doanh thu phát sinh.

Theo đó thay vì nộp mức thuế cố định do cơ quan thuế ấn định, người kinh doanh được tự khai, tự tính, tự nộp trên nền tảng số, qua đó đảm bảo tính minh bạch, công bằng và giảm tối đa nguy cơ bị truy thu hay xử phạt do doanh thu biến động.

Doanh nghiệp công nghệ đồng hành bằng miễn phí phần mềm

Là doanh nghiệp cung cấp giải pháp, luôn đồng hành cùng ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần MISA cho biết, nhằm hỗ trợ quá trình xóa bỏ thuế khoán và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, MISA triển khai chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh, bao gồm cả hộ diện miễn thuế (doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm) và hộ diện nộp thuế (doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên). Đây là cơ hội giúp hộ kinh doanh tiếp cận công cụ quản lý hiện đại với chi phí bằng 0, giảm áp lực và sẵn sàng bước vào giai đoạn kê khai thuế từ năm 2026.

Công chức Thuế cơ sở 5 Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

MISA eShop không chỉ là một công cụ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn là trợ thủ quản trị giúp hộ kinh doanh tăng trưởng đột phá. MISA eShop vận hành theo quy trình 4 bước rất rõ ràng: bán hàng - xuất hóa đơn - kê khai thuế - hoàn thiện sổ sách kế toán. Tất cả đều được tự động hóa trên một nền tảng duy nhất, phù hợp với mọi mô hình kinh doanh từ siêu nhỏ, nhỏ, vừa cho đến các chuỗi cửa hàng.

Ông Hà Khắc Minh - Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, thời gian qua, chính quyền các cấp, ngành Thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, các đại lý thuế, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp đã triển khai sâu rộng chủ trương này dưới nhiều hình thức khác nhau nên cơ bản các hộ kinh doanh đã tiếp cận được chủ trương, nhiều hộ đã sẵn sàng thực hiện.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù một số lĩnh vực kinh doanh mang tính nhỏ lẻ, tự phát nên có những hộ kinh doanh vẫn đang gặp khó khăn, lúng túng trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, xác định doanh thu, kê khai, nộp thuế, cũng như tiếp cận các giải pháp công nghệ và tài chính phù hợp. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, hướng dẫn cần được thực hiện gần gũi hơn, cụ thể hơn, thông qua các kênh đối thoại trực tiếp để kịp thời giải đáp vướng mắc, đồng hành cùng người kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi.

Chia sẻ tại phiên hỏi đáp và tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tham mưu và thực hiện nhiều biện pháp để chuyển đổi số tất cả quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ việc đăng ký hộ kinh doanh đến liên thông, kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý, kê khai thuế điện tử với các hộ kinh doanh. Đến nay 38% hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội đã thực hiện theo hình thức kê khai; 65% số tiền thuế được thu bằng hình thức điện tử…

Thuế TP. Hà Nội đã đưa ra các chiến dịch 45 ngày đêm chuyển đổi số, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu, đặc biệt 60 ngày cao điểm. Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp cùng với các Sở, ngành, các địa phương để phối hợp tuyên truyền, giải đáp về các quy định, chính sách thuế. Đặc biệt, Thuế Hà Nội thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để hướng dẫn đến các hộ kinh doanh hiểu, biết, tuân thủ và đồng thuận về các chính sách thuế./.