Chính phủ Đức cam kết dành 25,5 triệu Euro cho Việt Nam để phát triển khu vực tư nhân

Trong 2 ngày 26 và 27/11/2025, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức tổ chức Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025. Kỳ họp do ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại và bà Gisela Hammerschmidt - Vụ trưởng Vụ 31 chuyên trách châu Á đồng chủ trì.
Tham dự Kỳ họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ), đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, địa phương phía Việt Nam, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và một số cơ quan, tổ chức của phía Đức.
|Quang cảnh Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025. Ảnh: Khánh Huyền
Trong khuôn khổ Kỳ họp, hai bên đã tiến hành rà soát tiến độ triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức, từ đó xác định các nội dung công việc cần sớm triển khai nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác ODA giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển song phương trong tương lai vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, gồm: lĩnh vực năng lượng, đào tạo nghề và hợp tác kinh tế với khu vực tư nhân. Số hóa và đổi mới sáng tạo là những chủ đề xuyên suốt trong hợp tác giữa hai nước.
|Ông Nguyễn Quốc Phương và bà Gisela Hammerschmidt đã ký và trao Biên bản Kỳ họp. Ảnh: Đức Thanh
Bên cạnh đó, phía Đức đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật (Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công…) liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của phía Việt Nam nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục, phân cấp thẩm quyền phê duyệt. Đây chính là tiền đề cho những khoản vay mới sẽ được cam kết trong tương lai.
Hai bên đã trao đổi và thống nhất về phương thức hợp tác kỹ thuật của Đức tại Việt Nam và đây sẽ là nội dung hướng dẫn cho các cơ quan thực hiện dự án của CHLB Đức và Việt Nam phối hợp lập kế hoạch và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật.
Trên cơ sở đàm phán giữa hai bên, Chính phủ CHLB Đức đã cam kết dành 25,5 triệu Euro (vốn ODA không hoàn lại cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam) để thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân của Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, số hóa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo vệ và quản lý các khu bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ chuyển đổi ngành năng lượng của Việt Nam.
Kỳ họp đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí hợp tác, cởi mở, mang tính xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trên nền tảng đối tác chiến lược.
Để ghi nhận các kết quả đã được được, sáng ngày 28/11/2025, ông Nguyễn Quốc Phương và bà Gisela Hammerschmidt đã ký Biên bản Kỳ họp.
|Trao Hiệp định Hợp tác tài chính giữa Chính phủ CHLB Đức và Chính phủ Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh
Nhân dịp này, Bộ Tài chính đã trao lại cho Đại sứ quán Đức tại Hà Nội bản Hiệp định hợp tác tài chính giữa hai Chính phủ đã được Thứ trưởng Trần Quốc Phương ký với Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth vào ngày 24/11/2025, trong đó ghi nhận khoản cam kết 80 triệu Euro vốn vay ưu đãi và 37,6 triệu Euro vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức cho các dự án của Việt Nam tại kỳ họp trước đây.
|Các thành viên tham dự lễ ký biên bản Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ về Hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2025. Ảnh: Đức Thanh