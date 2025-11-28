Bảo hiểm tăng tốc bồi thường, hỗ trợ khách hàng vượt qua thiên tai

(TBTCO) - Liên tiếp các đợt bão lớn và mưa lũ nghiêm trọng trong những tháng cuối năm 2025 đã và đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, đẩy nhanh tiến độ giám định, tạm ứng và chi trả bồi thường…, thể hiện vai trò “tấm đệm tài chính” quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau thiên tai.

Tổng thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng

Theo đại diện Bảo hiểm BIC, ngay sau khi bão số 13 đổ bộ, công ty đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính hơn 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Trước đó, trong cơn bão số 10, Bảo hiểm BIC ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Tổng thiệt hại tạm tính do 2 cơn bão đã vượt hơn 100 tỷ đồng.

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm PTI - doanh nghiệp này cũng đã tiếp nhận 174 trường hợp thiệt hại bởi bão số 13 ở cả hai mảng bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm thương mại. Theo đó, ở mảng bảo hiểm xe cơ giới, PTI thống kê 77 vụ tổn thất, tổng giá trị thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ảnh tư liệu

Theo số liệu của Bảo hiểm PVI, thiệt hại do hai cơn bão số 10 và số 11 gây ra tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản - kỹ thuật. Cụ thể, riêng cơn bão số 11, Bảo hiểm PVI xác nhận 283 vụ tổn thất liên quan đến xe cơ giới, ước chi phí bồi thường gần 20 tỷ đồng. Về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật, ghi nhận 37 vụ với chi phí bồi thường khoảng 30 tỷ đồng. Trước đó, cơn bão số 10 ước tính có 179 vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật, số tiền bồi thường tổn thất là 985 tỷ đồng…

Theo ghi nhận của Bảo hiểm VBI, công ty đã tiếp nhận hơn 550 vụ tổn thất từ khách hàng do ảnh hưởng của ba cơn bão số 9, số 10 và số 11, ước tính chi trả hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và xe cơ giới là những nghiệp vụ ghi nhận thiệt hại nhiều nhất. Riêng với bão số 11, Bảo hiểm VBI đã ghi nhận gần 150 vụ tổn thất, với ước tính giá trị bồi thường gần 30 tỷ đồng.

Báo cáo số liệu từ cơ quan quản lý về bảo hiểm cho thấy, bão số 10 và số 11 đã gây ra 3.748 vụ thiệt hại, với tổng ước tính tổn thất gần 1.674 tỷ đồng. Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.081 vụ, thiệt hại gần 1.593 tỷ đồng; bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 2.653 vụ, bồi thường khoảng 76 tỷ đồng; bảo hiểm sức khỏe 2 vụ, bồi thường 245 triệu đồng….

Tăng tốc xử lý, rút ngắn quy trình bồi thường

Đại diện Bảo hiểm VBI cho biết, xác định công tác cứu trợ ban đầu đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và tổn thất cho khách hàng trong bão, lũ, tổng đài ghi nhận tổn thất 24/7 của VBI đã liên tục hoạt động để cập nhật kịp thời và chủ động hướng dẫn khách hàng các phương án di dời, cứu vớt tài sản. Tại các địa bàn có thể tiếp cận, các cán bộ VBI đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ khách hàng. Với phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trọng tâm”, Bảo hiểm VBI đã có những hành động nhanh chóng, kịp thời để hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại tài chính, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Cán bộ giám định bồi thường của Bảo hiểm BIC đã được cử ngay đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng, kịp thời ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại” - đại diện Bảo hiểm BIC chia sẻ.

Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất phức tạp từ các cơn bão trước đó, Bảo hiểm PVI đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh ngay khi bão còn ngoài khơi, huy động đội ngũ nhân sự chuyên trách, chuẩn bị các kịch bản hỗ trợ khách hàng trong vùng ảnh hưởng của bão để có thể tiến hành ngay các bước đề phòng, hạn chế thiệt hại và hỗ trợ thông tin kịp thời. Quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai được kích hoạt ngay, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30 - 40%, một số khâu giảm tới 80 - 90%.

Đại diện Bảo hiểm PTI cho biết, trong bối cảnh thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên và khó lường, PTI luôn coi việc hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại nhanh chóng là trách nhiệm xã hội và cam kết cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm.

Về công tác xử lý bồi thường, Bảo hiểm PTI đã kích hoạt quy trình phản ứng nhanh, phối hợp cùng các chi nhánh, đại lý và đội ngũ giám định viên tại hiện trường để thu thập hồ sơ, xác định mức độ thiệt hại và hỗ trợ khách hàng kịp thời. Tính đến nay, đã có 19 vụ hoàn tất giám định, 56 vụ đang trong quá trình xử lý, và 2 vụ được bảo lãnh chi trả trước nhằm giúp khách hàng sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập trung hỗ trợ khách hàng vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên

Sau bão là đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung - Tây Nguyên, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Theo đó, cơ quan quản lý về bảo hiểm đã có công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm cử ngay giám định viên xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập và hoàn thiện hồ sơ, giải quyết bồi thường. Khi xác định thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, các doanh nghiệp phải thực hiện bồi thường nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ theo quy định. Trước mắt, cần khẩn trương tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, nhằm hỗ trợ khách hàng sớm vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý về bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bồi thường nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật, góp phần giảm bớt thiệt hại và ổn định đời sống khách hàng.