Ủy ban Chứng khoán xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Công ty này còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư Summer Beach cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trái phiếu. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố hàng loạt tài liệu phải công bố gồm: báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021 và năm 2020; báo cáo tài chính bán niên 2021 và năm 2020; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Bên cạnh đó, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Lucky House với số tiền 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng vốn của hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đến 31/12/2022 và đến 30/6/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt có nội dung không chính xác đối với thông tin về tình hình sử dụng vốn của công ty. Cụ thể, tại các báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu số tiền còn lại 200 tỷ đồng thu phát hành trái phiếu, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 2 mã trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

Tuy nhiên, theo dữ liệu sao kê tài khoản do các ngân hàng cung cấp cho Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngày 23/11/2020, Công ty gửi tiền có kỳ hạn từ 23/11/2020 đến 11/5/2021 tại Ngân hàng MB và đến ngày 11/5/2021, Công ty rút khoản tiền gửi này và thanh toán mua lại trước hạn 80 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và 120 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc Lucky House hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch./.