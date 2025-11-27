Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

(TBTCO) - Sáng 27/11, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Đoàn Đức Thành - Quyền Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã trao Quyết định số 3959/QĐ-BTC cho tân Vụ trưởng, đồng thời cho biết, đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ Tài chính đối với quá trình công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Đoàn Đức Thành.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Đức Thành - Quyền Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đánh giá về tân Vụ trưởng, Thứ trưởng cho biết, đồng chí Đoàn Đức Thành là công chức được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đặc biệt, kể từ tháng 7/2025, khi được giao Quyền Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư - một đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tách từ Vụ Đầu tư, đồng chí Thành đã nhanh chóng khẳng định vai trò và bản lĩnh lãnh đạo.

Bằng phương pháp làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đã cùng tập thể Vụ hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thẩm định các dự án quan trọng quốc gia, đường sắt tốc độ cao, cũng như xây dựng nhiều báo cáo trình Chính phủ và Quốc hội.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chúc mừng tân Vụ trưởng. Ảnh: Mạnh Tuấn

“Từ những kết quả đó và trên cơ sở tín nhiệm tập thể, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đã quyết định bổ nhiệm ông giữ cương vị Vụ trưởng” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, trên cương vị mới, với kinh nghiệm và năng lực quản lý được rèn luyện thời gian qua, tân Vụ trưởng sẽ tiếp tục dẫn dắt tập thể Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng cũng đề nghị tân Vụ trưởng và đội ngũ công chức trong Vụ tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ trưởng yêu cầu, Vụ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, phát huy vai trò điều phối, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, chủ động tham mưu cơ chế, chính sách và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xử lý công việc.

Tập thể lãnh đạo Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chức mừng tân Vụ trưởng. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Đoàn Đức Thành bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhận thức rõ những trách nhiệm nặng nề phía trước. Ông Thành cho biết, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư đang trong giai đoạn đầu hoạt động sau khi tách từ Vụ Đầu tư, bên cạnh thuận lợi cũng đối mặt nhiều thách thức như nâng cao chất lượng thẩm định các chương trình, dự án; tăng cường công tác giám sát đầu tư trên phạm vi toàn quốc; hoàn thiện và bổ sung đội ngũ công chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo và công chức Vụ kế thừa, phát huy những thành tích và truyền thống của đơn vị; đồng thời mạnh dạn đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, dám chịu trách nhiệm và xây dựng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư ngày càng phát triển.

Tân Vụ trưởng cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài Bộ; đồng thời, gửi lời cảm ơn tới tập thể Chi bộ, lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức đã luôn đồng hành, chia sẻ và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.