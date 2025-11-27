PepsiCo đầu tư 90 triệu USD vào nhà máy tại Ninh Bình

(TBTCO) - Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần – một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương – và đã được ghi nhận là một trong 80 (trong tổng số 250) công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh , đồng thời đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.

PepsiCo đã đầu tư khoảng 90 triệu USD (tương đương hơn 2.269 tỷ đồng) vào Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình, một trong những dự án có quy mô lớn nhất với năng lực sản xuất vượt trội. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 80.000 m² tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, với mục tiêu đạt công suất hơn 25.000 tấn snack mỗi năm, đáp ứng nhu cầu cả trong nước và quốc tế.

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, tích hợp tự động hóa và số hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu vận hành, đảm bảo hiệu quả và ổn định. Toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sản phẩm hoàn thiện đều được quản lý với tốc độ, độ chính xác và tính bền vững cao. Năng lực này cho phép nhà máy đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng với chất lượng đồng nhất, đồng thời củng cố cam kết của PepsiCo với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng của nhà máy là định hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược PepsiCo Positive (pep+) – chương trình chuyển đổi toàn diện của tập đoàn. Nhà máy được thiết kế với các giải pháp năng lượng tái tạo như hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống sinh khối (biomass) sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra năng lượng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải CO₂, đồng hành cùng lộ trình thực hiện Cam kết Net Zero của Việt Nam.

Khi chính thức đi vào hoạt động, Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực sản xuất, đóng gói, logistics, đồng thời hỗ trợ phát triển cộng đồng và mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương.

Ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chia sẻ: “Khoản đầu tư 90 triệu USD của PepsiCo vào cơ sở mới tại Ninh Bình thể hiện rõ niềm tin mạnh mẽ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào tương lai kinh tế của Việt Nam. Đây là một nhà máy có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của Việt Nam. Dự án cũng là minh chứng cho cách Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất giá trị cao trên trường quốc tế”./.