(TBTCO) - Sáng 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn TP. Hà Nội năm học 2025 - 2026.

Nghị quyết quy định mức học phí hằng tháng theo hình thức học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, công lập chất lượng cao trong năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, Trường Mầm non đô thị Sài Đồng: Nhà trẻ (từ 12 tháng đến dưới 18 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; mẫu giáo 4.300.000 đồng. Trường Mầm non 20-10: Nhà trẻ 5.100.000 đồng; mẫu giáo 5.100.000 đồng.

Trường Mầm non đô thị Việt Hưng: Nhà trẻ 3.800.000 đồng; mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.800.000 đồng; mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.

Trường Mầm non Việt Bun: Nhà trẻ 3.850.000 đồng; mẫu giáo 3.650.000 đồng. Trường Mầm non B: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.500.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.800.000 đồng.

Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.

Trường Mầm non Mai Dịch: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.000.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 3.800.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.000.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.600.000 đồng.

Hà Nội thông qua mức học phí mới của các trường chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm: Khối 1 là 4.650.000 đồng; Khối 2 là 4.650.000 đồng; Khối 3 là 4.650.000 đồng; Khối 4 là 4.650.000 đồng; Khối 5 là 4.450.000 đồng.

Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng: Khối 1 là 5.500.000 đồng; Khối 2 là 5.500.000 đồng; Khối 3 là 5.300.000 đồng; Khối 4 là 5.000.000 đồng; Khối 5 là 5.000.000 đồng.

Trường Tiểu học Tràng An: Khối 1 là 3.700.000 đồng; Khối 2 là 3.700.000 đồng; Khối 3 là 3.700.000 đồng; Khối 4 là 3.700.000 đồng; Khối 5 là 3.700.000 đồng.

Trường THCS Nam Từ Liêm: Khối 6 là 4.020.000 đồng; Khối 7 là 4.020.000 đồng; Khối 8 là 4.020.000 đồng; Khối 9 là 4.020.000 đồng.

Trường THCS Cầu Giấy: Khối 6 là 3.300.000 đồng; Khối 7 là 3.300.000; Khối 8 là 3.300.000 đồng; Khối 9 là 3.300.000. Trường THCS Thanh Xuân: Khối 6 là 4.000.000 đồng; Khối 7 là 4.000.000 đồng; Khối 8 là 4.000.000 đồng; Khối 9 là 3.700.000 đồng.

Trường THCS Lê Lợi: Khối 6 là 4.400.000 đồng; Khối 7 là 4.400.000 đồng; Khối 8 là 4.400.000 đồng; Khối 9 là 4.400.000 đồng. Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa: Khối 10, 11 và 12 là 6.100.000 đồng.

Trường THPT Lê Lợi: Lớp không học tăng cường tiếng Anh 3.000.000 đồng; Lớp học tăng cường tiếng Anh 3.900.000 đồng. Trường THCS Chu Văn An là 4.200.000 đồng.

Cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập: Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm là 4.000.000 đồng.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm là 3.200.000 đồng.

Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành: THCS là 2.365.000 đồng, THPT là 2.640.000 đồng.

Trường THPT Chuyên ngoại ngữ thuộc Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội là 3.200.000 đồng.

Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Thời gian thực hiện nghị quyết là trong năm học 2025 - 2026./.