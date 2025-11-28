Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác tài chính, tạo nền tảng thu hút đầu tư thế hệ mới

(TBTCO) - Trong hai ngày 27 - 28/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia tổ chức Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025, thực hiện Kế hoạch hành động triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2024 - 2028. Tại đối thoại, hai bên khẳng định cam kết đồng hành chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Australia cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Dương Hùng Cường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, sự kiện lần này có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu bước triển khai cụ thể Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính được ký kết vào năm 2024 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia.

Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác tài chính, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Toàn cảnh Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025. Ảnh: Mạnh Tuấn

"Chúng tôi đánh giá cao thế mạnh của Bộ Ngân khố Australia trong lĩnh vực quản lý tài chính công, từ chính sách tài khóa và kinh tế, đến tạo môi trường đầu tư thuận lợi; từ cải cách quản lý thuế, đến phát triển thị trường tài chính theo hướng xanh và bền vững... Vì vậy, chúng tôi mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề này" - lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại khẳng định.

Đối thoại là dịp để các chuyên gia, các nhà quản lý chính sách hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, hướng tới việc nâng cao năng lực thể chế tài chính công và chất lượng quản trị tài chính quốc gia; đồng thời, góp phần củng cố quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Australia ngày càng vững mạnh.

Điều chỉnh chiến lược, hướng tới thu hút FDI thế hệ mới "Việt Nam đặt yêu cầu điều chỉnh thu hút FDI phù hợp trong giai đoạn mới, hướng tới việc đưa ra các tiêu chí thu hút dự án FDI có hàm lượng giá trị cao hơn, ưu tiên bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng, đồng thời tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam". Ông Dương Hùng Cường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính)

Về phía Australia, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định, đối thoại này như một nền tảng để tăng cường trao đổi và hợp tác trong hoạch định chính sách kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng đối mặt với môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp. Australia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các ưu tiên về thương mại, kinh tế và đầu tư.

Cũng theo bà Gillian Bird, kể từ đối thoại năm 2024 tới nay, đã có nhiều thay đổi lớn tại Việt Nam, bắt đầu bằng việc tinh gọn bộ máy hành chính. Cùng với đó là việc xây dựng các nghị quyết mới, định hướng cho tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam.

Gần đây, lĩnh vực tài chính của Việt Nam cũng có nhiều bước tiến. Nổi bật là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư .

"Thông qua quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là mục tiêu chính của chương trình song phương lớn nhất của chúng tôi - Aus4Growth (Chương trình Đối tác Australia - Việt Nam vì tăng trưởng kinh tế). Chúng tôi sẽ phối hợp với nhiều bộ, ngành để hỗ trợ các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam" - bà Gillian Bird nhấn mạnh.

Mở rộng cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư

Thông tin về chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư tại Australia qua chương trình "Investor Front Door", ông Will Devlin - Bộ Ngân khố Australia cho biết, chương trình được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình làm việc giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước, hỗ trợ điều hướng các thủ tục phê duyệt dự án và thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn.

Chương trình Investor Front Door đặt mục tiêu giúp nhà đầu tư rót vốn vào các dự án quy mô lớn tại Australia dễ dàng và nhanh chóng hơn; đồng thời đóng vai trò như một đầu mối liên hệ và dịch vụ hỗ trợ duy nhất.

"Investor Front Door cũng thu thập thông tin về hệ thống pháp lý, xác định các "khoảng trống" và rào cản trong thu hút đầu tư, từ đó, khuyến nghị Chính phủ những lĩnh vực cần cải cách nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư" - ông Will Devlin cho biết.

Về các tiêu chí đánh giá dự án, ông Will Devlin cho biết, dự án muốn được hỗ trợ cần có vốn đầu tư trên 50 triệu AUD, phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Chính phủ và mang tính đổi mới thực sự, trong đó, chú trọng các lĩnh vực như sản xuất năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học... Nhà đầu tư cũng cần chứng minh dự án mang lại lợi ích cho Australia, chẳng hạn tạo việc làm, hỗ trợ phát triển vùng hoặc thúc đẩy xuất khẩu.

Thông tin thêm về chương trình, bà Ineke Remond - Quyền Cục trưởng Cục Kinh tế quốc tế và An ninh, Bộ Ngân khố Australia chia sẻ, chương trình Investor Front Door đưa ra các cơ chế hỗ trợ liên quan cho tất cả các lĩnh vực, hướng đến việc tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư mang lại lợi ích cho nền kinh tế, song cân nhắc hỗ trợ với các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu...

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Dương Hùng Cường đánh giá, chính sách thu hút đầu tư của Australia đem lại nhiều kinh nghiệm để Việt Nam nghiên cứu mô hình, các chương trình hỗ trợ và rà soát, điều chỉnh quy định, cập nhật các thông lệ quốc tế nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quan trọng trong thời gian tới.

Cũng theo ông Cường, Việt Nam hiện có khoảng 42.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên tới 500 tỷ USD. Những con số "biết nói" này thể hiện đóng góp tích cực của khu vực FDI đối với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát và tham gia xây dựng, ban hành khung khổ pháp luật về đầu tư.

Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại nhấn mạnh, Việt Nam luôn tiếp thu ý kiến cộng đồng doanh nghiệp để tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Việc phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới.