Hải quan cam kết tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế

(TBTCO) - Ngày 26/11/2025, Lãnh đạo Cục Hải quan đã có buổi tiếp và làm việc với Phái đoàn cấp cao của Hội đồng Kinh doanh ASEAN - châu Âu cùng Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư giữa doanh nghiệp EU và Việt Nam.

Cục Hải quan cho biết, buổi làm việc thu hút hơn 40 đại diện đến từ nhiều tập đoàn lớn của châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực: dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, logistics, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử…

Phái đoàn cấp cao của Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Châu Âu cùng Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) làm việc với Hải quan Việt Nam. Ảnh: CHQ

Các doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với kế hoạch hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia trong thời gian tới – những nội dung gắn với chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại, chống buôn lậu và gian lận xuất xứ.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp EU cũng nêu một số khuyến nghị liên quan tới chính sách quản lý chuyên ngành, nhất là những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa.

Ghi nhận đầy đủ các ý kiến của doanh nghiệp, Cục Hải quan đã chia sẻ về tiến trình xây dựng hải quan số và tăng cường cơ chế một cửa quốc gia – những nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và kiểm soát thương mại bất hợp pháp.

Ông Âu Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Hải quan (giữa ảnh) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CHQ

Tại buổi làm việc, ông Âu Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Hải quan đánh giá cao các đề xuất từ phía Hội đồng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp EU tiếp tục đồng hành, tham gia đóng góp trong quá trình hoàn thiện chính sách, nhất là các quy định liên quan quản lý chuyên ngành.

Lãnh đạo Cục Hải quan nhấn mạnh cam kết duy trì kênh đối thoại thường xuyên với các hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế, cùng phối hợp tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất, vừa bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, vừa nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan./.