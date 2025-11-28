Ngày 28/11: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (28/11) tại miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng tại một số điểm, trong khi miền Bắc và miền Nam đều giữ nguyên so với phiên trước. Mức thu mua cao nhất hiện là 54.000 đồng/kg, thấp nhất là 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định. Thương lái tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên.

Các địa phương Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Lai Châu và Điện Biên đang ở mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc hôm nay duy trì ở mức giá cao nhất 54.000 đồng/kg và thấp nhất là 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đà Nẵng nhích lên 51.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm trước; Quảng Ngãi cũng tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động mới. Giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.. Đắk Lắk và Khánh Hòa đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg; Gia Lai giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg; Hà Tĩnh ở mức 50.000 đồng/kg; Quảng Trị và Huế là những địa phương có giá thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh duy trì mức 54.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh giữ 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ cùng ở mức 52.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long hiện được thu mua với giá 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức giá cao nhất vẫn là 54.000 đồng/kg, thấp nhất là 51.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường heo hơi hôm nay cho thấy sự ổn định tại hai miền Bắc và Nam, trong khi miền Trung có một số địa phương tăng nhẹ, đáng chú ý là Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng đến 2.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất cả nước đang là 54.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất được ghi nhận là 49.000 đồng/kg tại Quảng Trị và Huế./.