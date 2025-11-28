Ngày 28/11: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (28/11) giảm 500 - 800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 110.500 - 111.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động, giao dịch trong khoảng 149.500 - 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 110.500 - 111.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm 500 - 800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ 500 - 800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 110.500 - 111.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua, xuống mức 111.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng giảm nhẹ 500 đồng, giao dịch ở mức 110.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 8.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 4 USD/tấn, đạt mức 4517 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 17 USD/tấn, đạt mức 4183 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 2,6 cent/lb, đạt mức 411,6 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,7 cent/lb, đạt mức 336,35 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 0,9 cent/lb,đạt mức 408,0 cent/lb.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay (28/11) không biến động, giao dịch trong khoảng 149.500 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 149.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại TP. Hồ Chí Minh ở mức 149.500 đồng/kg. Đồng Nai hiện đang giao dịch ở mốc 149.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.136 USD/tấn, tăng nhẹ 0,17% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng 0,17%, giao dịch ở mức 9.717 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.