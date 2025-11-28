Ngày 28/11: Giá cao su toàn cầu hạ nhiệt, trong nước đi ngang

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (28/12) đi xuống do các dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ chậm lại, khi nhiều khu vực đang bị ngập lụt nặng nề. Trong nước, các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá thu mua cao su nguyên liệu.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,3% (1 Yên) lên mức 332.5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,7% (100 Nhân dân tệ) xuống mức 15.110 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,1%, kết thúc phiên ở mức 172,2 cent Mỹ/kg.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 1,2 Yên, tương đương 0,36% xuống còn 334,2 Yên/kg (2,14 USD).

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 đang được giao dịch nhiều nhất tăng 45 Nhân dân tệ (tương đương 0,44%) lên 10.360 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.