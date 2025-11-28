Ngày 28/11: Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, thế giới tăng

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (28/11) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 27/11 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít; dầu hỏa giảm 815 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 251 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.009 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 28/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 27/11.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít, xuống còn 19.288 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 533 đồng/lít, xuống 20.009 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít, ở mức 18.800 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, xuống còn 19.473 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg, xuống còn 13.488 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ khi thị trường theo dõi đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và tác động lệnh trừng phạt, trong bối cảnh thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,21 USD/thùng, tăng 0,13% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,88 USD/thùng, tăng 0,39% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng).

Về phía nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức sản lượng tại cuộc họp ngày Chủ nhật, đồng thời thống nhất cơ chế đánh giá công suất khai thác tối đa của các thành viên, theo hai đại biểu của khối và một nguồn tin am hiểu đàm phán. 8 quốc gia OPEC+ dự kiến vẫn duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026./.