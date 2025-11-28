KienlongBank giảm lãi 2%, tăng tốc giải ngân phục hồi sinh kế cho bà con Miền Trung

(TBTCO) - Mưa lũ đi qua để lại những thiệt hại nặng nề, mất mát cả về tài sản lẫn sinh kế cho đồng bào tại nhiều tỉnh, thành khu vực Miền Trung. Trong bối cảnh ấy, với tinh thần chung tay và là điểm tựa giúp người dân sớm ổn định sau thiên tai, KienlongBank đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp tài chính thiết thực, kịp thời với trọng tâm là chương trình ưu đãi lãi suất đến 2% cho bà con chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Với tinh thần kết nối - chia sẻ cùng khách hàng, KienlongBank đã triển khai hàng loạt các gói tín dụng, chính sách hỗ trợ đặc thù, mang theo niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống sớm ổn định cho bà con sau bão lũ.

Theo đó, Ngân hàng đã trực tiếp giảm lãi suất tới 2%/năm cho những khách hàng đang có khoản vay còn dư nợ tại KienlongBank chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng tài chính, giúp khách hàng có thêm nguồn lực để ưu tiên sửa chữa nhà cửa, tái sản xuất, khôi phục kinh doanh hoặc chăm lo sinh kế cho gia đình.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp về chính sách vốn vay ưu đãi, Ngân hàng cũng chủ động rà soát, rút ngắn quy trình xét duyệt, tối ưu thủ tục, ứng dụng công nghệ để mọi hồ sơ được giải quyết nhanh nhất có thể. Mỗi phút được tiết kiệm là một hy vọng được thắp lên; mỗi khoản vay được phê duyệt là một mái nhà được dựng lại, một quán nhỏ được mở cửa, một mùa vụ được tái gieo trồng. Bằng cách này, KienlongBank không chỉ cung cấp tín dụng, mà còn biến công nghệ và thủ tục thành những “cái nắm tay”, kéo gần khoảng cách giữa Ngân hàng và người dân, mang hy vọng trở lại cho cộng đồng vùng lũ.

Bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay, KienlongBank cũng áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm, cho vay đến 85% tài sản đảm bảo, miễn phí cam kết rút vốn nhằm giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn mới, tối ưu dòng tiền, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.

Cùng với những chính sách được khẩn trương triển khai cho khách hàng, KienlongBank còn lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” bằng những hành động thiết thực hướng về cộng đồng. ngay trong những ngày cả nước hướng về Miền Trung đang gồng mình chống chọi với mưa lũ lịch sử, toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và cộng tác viên KienlongBank đã cùng nhau chung tay quyên góp 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính, mà là lời động viên chân thành, là hơi ấm của tình người được gửi tới từng mái nhà còn ngổn ngang sau lũ, tới mỗi gia đình đang gắng gượng vượt qua những mất mát quá lớn.

Năm 2025 đánh dấu 30 năm đồng hành cùng cộng đồng của KienlongBank - 30 năm kết nối, sẻ chia và luôn sẵn lòng đồng hành của người dân. Từ những chính sách hỗ trợ khẩn cấp sau bão lũ đến các giải pháp tài chính linh hoạt, thiết thực, Ngân hàng đã và sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là điểm tựa đáng tin cậy, cùng đồng bào “vượt nắng thắng mưa”, ổn định và phát triển cuộc sống.

Bước vào giai đoạn mới, KienlongBank hướng đến việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ với một lời cam kết giản dị nhưng bền vững: ở đâu cộng đồng cần, ở đó luôn có KienlongBank - kết nối vững bền, sẻ chia dài lâu./.