Sunshine Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo 2025

(TBTCO) - Sunshine Group vừa được vinh danh trong top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo 2025, tại lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024 - 2025, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức ngày 2/10.

Tôn vinh các “Doanh nghiệp vươn tầm” đổi mới, hội nhập và bứt phá

Năm 2025, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%, doanh nghiệp trở thành lực đẩy trung tâm, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và hội nhập quốc tế. Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, mà còn đặt trọng tâm vào năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

Vượt qua hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe, việc Sunshine Group được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Tiên phong đổi mới sáng tạo 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định uy tín của Tập đoàn trong hệ sinh thái doanh nghiệp, mà còn ghi nhận vai trò tiên phong của Sunshine Group trong việc kiến tạo các mô hình tăng trưởng mới, đồng hành cùng mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đây cũng là lần thứ 3 Sunshine Group được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Mạnh, sau Top 10 Thương hiệu Mạnh ngành Bất động sản, Xây dựng (2021) và Top Thương hiệu Mạnh Phát triển bền vững (2024).

Tái cấu trúc toàn diện để đột phá tăng trưởng, tiên phong phát triển dòng sản phẩm “giá trị thực dành cho người dùng cuối”

Từ năm 2024, Sunshine Group đã khởi động một cuộc tái cấu trúc toàn diện với quy mô và tốc độ hiếm có trên thị trường, trong đó có việc tập trung kinh tế quy mô lớn; đẩy mạnh M&A, sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư; liên tiếp mở rộng danh mục dự án tỷ đô và vươn lên vị trí thứ hai về vốn hoá trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Hiện Sunshine Group đang triển khai trên 30 dự án lớn từ Bắc vào Nam, với ước tính doanh thu bàn giao riêng trong giai đoạn 2025 - 2027 vượt 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang phát triển mới hoặc tháo gỡ pháp lý). Các thương hiệu bất động sản của Sunshine được biết đến như biểu tượng của dòng sản phẩm “giá trị thực dành cho người dùng cuối”, với vị trí đắc địa, vật liệu cao cấp bền vững, thẩm mỹ thiết kế tinh tế, hệ sinh thái smart living tiên tiến và tiện ích 5 sao đồng bộ, bảo đảm chất lượng sống cao nhất cho cư dân.

Những bước đi tái cấu trúc quyết liệt đang từng bước đưa Sunshine Group trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Đáng chú ý, Sunshine Group hiện đang là một trong số ít tập đoàn tư nhân tiên phong trong chiến lược cung ứng hàng chục ngàn căn hộ chất lượng cao giá hợp lý tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển nhà ở cho thế hệ trẻ, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo đô thị bền vững.

Những dự án tiêu biểu trong chiến lược này có Sunshine Legend City tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên với gần 8.000 căn hộ; Alluvia Sunshine Grand City tại Văn Giang, Hưng Yên với hơn 10.000 căn, mức giá từ hơn 40,50 triệu đồng/m²; Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP. Hồ Chí Minh với gần 7.000 căn hộ biển, giá chỉ 6x triệu đồng/m². Chính thức đưa ra thị trường trong năm 2025, điểm chung của các dự án này là đều bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao nhưng có giá thấp hơn khu vực 20–25%, nhằm đưa mặt bằng giá căn hộ về mức dễ tiếp cận hơn, từ đó mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ và người dùng cuối.

Khởi công từ 19/8, Sunshine Legend City là đô thị sinh thái lấy cảm hứng từ di sản phố Hiến với quy mô gần 55 ha cùng gần 8.000 căn hộ cao cấp được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, mức giá thấp hơn thị trường khu vực 20 - 25%

Cùng khởi công trong ngày 19/8, Sunshine Bay Retreat Vung Tau quy mô hơn 20ha tại bãi biển Chí Linh, TP. Hồ Chí Minh, được phát triển theo mô hình Integrated Resort 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ, bàn giao full nội thất cao cấp từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu, với mức giá chỉ 6x triệu/m2.

Dự án Alluvia Sunshine Grand City chuẩn bị được Sunshine Group ra mắt trong thời gian tới - đô thị sinh thái với mạch nguồn khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, quy mô khoảng 55 ha, cung cấp hơn 10.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý cho người trẻ.

Song hành cùng chiến lược phát triển bất động sản, Sunshine Group đang kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ lấy “Make in Vietnam” làm kim chỉ nam, với hàng loạt giải pháp số hoá tiên tiến, trong đó có NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà ứng dụng AI đầu tiên do người Việt phát triển, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia.

Với nền tảng công nghệ vững chắc, Sunshine Group đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện, đồng hành cùng mục tiêu quốc gia về Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Song song, các chương trình thiện nguyện vì giáo dục, y tế, an sinh xã hội vẫn được triển khai xuyên suốt. Gần đây nhất, sau 25 phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã trích lập 12,5 tỷ đồng thiện nguyện, hiện thực hóa cam kết đóng góp 500 triệu đồng mỗi phiên để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngay từ đầu năm 2025, Tập đoàn đã đóng góp gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Với việc triển khai một loạt dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, Sunshine Group đặt mục tiêu tạo ra tổng doanh thu trên toàn bộ hệ sinh thái từ 50.000 - 60.000 tỷ đồng/năm, thuộc vào Top các Tập đoàn có nhiều đóng góp cho GDP, tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước đi đôi với ổn định đời sống xã hội, đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế của Việt Nam./.