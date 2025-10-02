Sunshine Group và tham vọng tại Thủ Thiêm: Từ quỹ tái định cư 3.790 căn đến siêu dự án Eco Smart City 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Từ quỹ nhà tái định cư 3.790 căn đến dự án phức hợp hơn 20.000 tỷ đồng, Liên danh Sunshine Group – DIA đang gây chú ý với loạt đề xuất liên quan đến Khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), trong bối cảnh nhiều dự án tại khu đô thị này gặp vướng mắc kéo dài.

Quỹ đất vàng “bỏ ngỏ” sau gần một thập kỷ

Tuần qua, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) - Công ty CP Đầu tư DIA (DIA) đã gửi công văn lên UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất được tiếp tục thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) chính thức đề nghị chấm dứt hợp đồng triển khai dự án có tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng.

Từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của Thủ Thiêm, tuy nhiên, sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư, Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn chỉ dừng ở giai đoạn san lấp, dựng rào chắn, do gặp vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý kéo dài.

Đáng chú ý, ngay trước đề xuất thay thế Lotte, Liên danh Sunshine - DIA cũng là đơn vị đứng ra xin tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm - quỹ nhà ở từng nhiều lần rao bán bất thành, do mức giá khởi điểm quá cao khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt.

Sự xuất hiện nối tiếp tại hai “điểm nóng” của Thủ Thiêm cho thấy Liên danh này đang thể hiện rõ tham vọng cũng như tiềm lực qua việc tham gia sâu hơn vào khu vực đang được định hướng là “trung tâm mới” của TP. Hồ Chí Minh.

Công ty CP Đầu tư DIA giữ vai trò gì trong hệ sinh thái Sunshine Group?

Bên cạnh cái tên Sunshine quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, sự xuất hiện của Đầu tư DIA trong liên danh đề xuất dự án tại Thủ Thiêm cũng thu hút nhiều sự chú ý, khi đây chính là một trong các công ty con trong hệ sinh thái của Sunshine Group, hiện đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại tại Hà Nội.

Trong đó, điển hình là dự án “Khu đô thị Nhịp sống mới - New Style City” (tên thương mại: Noble Palace Tay Thang Long), quy mô gần 2.500 căn nhà phố Châu Âu và dự án “Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng” (tên thương mại: Noble Palace Garden), quy mô 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp. Cả hai dự án này đều nằm trên trục Tây Thăng Long, ước tính mang về khoảng 70.000 tỷ đồng doanh thu cho Sunshine Group trong giai đoạn 2025 - 2026.

Với diện tích quy hoạch hơn 70 ha, giữa vành đai 4 và 3,5; kế cận đại lộ Tây Thăng Long, có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Noble Palace Tay Thang Long là đô thị "hàng hiệu" tiên phong ứng dụng AI vào vận hành và phát triển thương mại, với hệ tiện ích 5 sao được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Còn Sunshine Group được biết đến là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái đa dạng từ bất động sản, công nghệ, giáo dục, y tế, tài sản số… gắn liền với nhiều dự án cao cấp tại khu Ciputra - Tây Hồ Tây, Tây Thăng Long, Đông Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Gần 2.500 căn nhà phố tại Noble Palace Tay Thang Long đang được triển khai đồng bộ, dự kiến sẽ bàn giao từ quý IV/2025

Điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Sunshine Group là khả năng thâu tóm và tái cấu trúc các dự án trước đó bị chậm trễ nhiều năm do năng lực của các chủ đầu tư cũ, sau đó phát triển thành những dự án có tiến độ triển khai khẩn trương, mang đến các giá trị khác biệt hẳn với thị trường, hướng đến khách hàng “người dùng cuối”.

Điển hình trong số này có các dự án: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Thang Long, Noble Crystal Long Bien… hay mới đây nhất là Sunshine Legend City, Alluvia Sunshine Grand City cung ứng cho thị trường gần 20.000 căn hộ chất lượng cao, giá hợp lý…

Sunshine Legend City - Dự án cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, giá dự kiến thấp hơn thị trường khu vực từ 20–25% vừa tạo nên kỷ lục “sold out” ngay từ đợt ra hàng đầu tiên, với 1067 căn hộ cháy hàng chỉ sau 5h, tạo nên một cơn sốt mới cho thị trường Đông Hà Nội.

Giới quan sát cho rằng, việc những cái tên đáng chú ý như Sunshine Group, Đầu tư DIA quan tâm đến Thủ Thiêm là tín hiệu tích cực, bởi họ có kinh nghiệm xử lý các dự án phức tạp và nguồn lực để triển khai quy mô lớn. Nếu được chấp thuận, liên danh này có thể góp phần hồi sinh những dự án trọng điểm không được triển khai hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang và một phần đến từ việc cạn kiệt nguồn cung.

Tuy vậy, điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa kỳ vọng nói trên vẫn phải là sự rõ ràng, minh bạch về pháp lý và sự đồng hành từ chính quyền để tránh lặp lại kịch bản “dự án treo” đã kéo dài gần một thập kỷ qua./.