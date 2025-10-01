Sunshine Group sau tái cấu trúc: Vốn hóa đứng thứ 2 lĩnh vực bất động sản, lợi nhuận cả năm ước đạt 14.000 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu của ĐHCĐ

(TBTCO) - Với lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, gấp 18 lần năm trước, Sunshine Group được kỳ vọng sẽ ghi nhận tăng trưởng đột phá từ quá trình tái cấu trúc toàn diện. Diễn biến này cũng cho thấy, chiến lược tập trung kinh tế quy mô lớn và hợp nhất hệ sinh thái của Sunshine Group đang phát huy hiệu quả vượt mong đợi.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, mã CK: KSF) vừa công bố các chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng cho 2 quý cuối năm, với doanh thu dự kiến đạt gần 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.474 tỷ đồng trong quý III và dự kiến đạt 12.419 tỷ đồng trong quý IV, đưa tổng lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến chạm mốc 14.000 tỷ đồng - cao gấp 18 lần năm trước và vượt xa mục tiêu đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm.

Các chỉ số tài chính tại quý IV cũng được dự báo tăng đột biến: ROE đạt 89%, P/E giảm về mức 2,2, vốn chủ sở hữu 24.456 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần quý trước), đưa Sunshine Group trở thành một trong những doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời và định giá cổ phiếu hấp dẫn nhất ngành bất động sản.

Đây là những tín hiệu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường đối với Sunshine Group và hiệu quả rõ nét của chiến lược tái cấu trúc toàn diện đang được triển khai quyết liệt từ năm 2024.

Chưa “lộ diện” hết các dự án nghìn tỷ, Sunshine Group đã đạt vốn hóa đứng thứ 2 lĩnh vực bất động sản, chỉ sau Vinhomes

Một trong những điểm nhấn chiến lược trong quá trình tái cấu trúc của Sunshine Group là hoàn tất chào mua công khai Sunshine Homes (SSH), nâng vốn hóa thị trường lên gần 80.000 tỷ đồng, chỉ sau Vinhomes trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, mức vốn hóa hiện tại chưa phản ánh đầy đủ quy mô và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Sunshine Group, nếu xem xét kỹ hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Sunshine Group (đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia của Bộ Công thương xác nhận vào tháng 6/2025).

Sunshine Group đang tập trung kinh tế quy mô lớn, hợp nhất và chuẩn hóa hệ thống nhằm xây dựng một doanh nghiệp quy mô vượt trội, tiến tới vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và khu vực.

Theo hồ sơ này, có thể thấy, ngoài Sunshine Homes, Sunshine Group còn đang tiến hành mua bán - sáp nhập (M&A) hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư quy mô trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng như: CTCP Sunshine Sky Villa, CTCP Đầu tư DIA, CTCP Sunshine Tây Hồ, CTCP Thiên Hải, CTCP Bất động sản Wonderland, CTCP Thái Minh Land, Công ty TNHH Long Biên Land, Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh… và đặc biệt là CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã CK: SCG).

Tổng doanh thu hơn 300.000 tỷ đồng từ danh mục bàn giao 2025 - 2027, hướng tới “sản phẩm giá trị thực cho người dùng cuối”

Cũng chính qua quá trình thâu tóm và hợp nhất quy mô lớn nói trên, hàng loạt dự án “tỷ đô” đã lần lượt “về tay” Sunshine Group, giúp Tập đoàn sở hữu danh mục dự án có pháp lý hoàn chỉnh, dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2025-2027 với tổng doanh thu ước tính vượt 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang tháo gỡ pháp lý hoặc chuẩn bị triển khai). Đáng chú ý, các dự án này đều được phát triển theo định hướng “giá trị thực cho người dùng cuối” với vị trí đắc địa, thiết kế cao cấp bền vững, hệ sinh thái tiện ích toàn diện cùng tiến trình pháp lý minh bạch.

Trong đó, khu vực Tây Hồ Tây có hai dự án đáng chú ý là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence quy mô 5 tòa tháp 40 tầng, dự kiến bàn giao trong quý II/2027 và Noble Palace Tay Ho quy mô gần 500 căn dinh thự cùng shop villas sẽ bàn giao trong quý IV/2025.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence - dự án Branded Residences với gần 1.000 căn Sky Villas hàng hiệu cùng tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp, dự kiến bàn giao trong quý II/2027.

Noble Palace Tay Ho - Bộ sưu tập giới hạn các dinh thự và shop villas hàng hiệu sở hữu hầm đa năng riêng tư, hệ thống giao thông ngầm kín đáo, dự kiến bàn giao từ quý IV/2025.

Tại trục Tây Thăng Long, dự án Noble Palace Tay Thang Long đang thi công đồng bộ gần 2.500 căn shophouse, dự kiến bàn giao từ quý IV/2025; và dự án Noble Palace Garden quy mô khoảng 630 căn dinh thự vườn cao cấp dự kiến bàn giao trong quý II/2026.

Noble Palace Tay Thang Long quy mô hơn 70 ha với gần 2.500 căn nhà phố dự kiến bàn giao từ quý IV/2025.

Tại khu vực Long Biên, Noble Palace Long Bien với gần 200 dinh thự cũng đang đi vào các khâu triển khai cuối cùng để bàn giao từ quý IV/2025; Noble Crystal Long Bien với hơn 400 căn hộ Sky Villas hàng hiệu mục tiêu bàn giao từ quý III/2026. Cả hai dự án này đều hưởng lợi khi "siêu" cầu Trần Hưng Đạo chuẩn bị khởi công.

Tại phía Nam, hai đại dự án Noble Crystal Riverside với 12 tòa tháp và hơn 3.000 căn hộ cao cấp, cùng Sunshine Sky City quy mô 9 tháp và gần 3.500 căn hộ, đang được xúc tiến triển khai.

Sunshine Sky City đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tháp Sky 1, cất nóc 3 tòa Sky 2, Sky 3, Sky 4 trong năm 2024 và dự kiến bàn giao hơn 1.100 căn hộ ngay từ quý I/2026.

Cùng với việc xúc tiến triển khai loạt dự án tầm cỡ, Sunshine Group cũng khiến thị trường bất ngờ với loạt động thái đáng chú ý gần đây, như khởi công cùng lúc hai đại dự án Sunshine Legend City (Hưng Yên) và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP. Hồ Chí Minh) trong ngày 19/8 với tổng vốn hơn 3 tỷ USD; đồng thời chính thức đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và muốn "thế chân" Lotte tại "siêu" dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tổng vốn hơn 20.000 tỷ đồng.

Sunshine Legend City đang “gây sốt” tại khu vực phía Đông Hà Nội với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, giá dự kiến thấp hơn thị trường khu vực từ 20-25%.

Những bước đi dồn dập này cho thấy, Sunshine Group đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nguồn lực để bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá giai đoạn 2025-2030, cũng như sẵn sàng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu./.