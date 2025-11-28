Chứng khoán phái sinh ngày 28/11: Thận trọng trước vùng kháng cự

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai hầu hết đóng cửa trong sắc đỏ bất chấp chỉ số cơ sở vẫn tăng ở cuối phiên, qua đó nới rộng chênh lệch âm.

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận một phiên giao dịch giằng co. Hợp đồng tương lai VN30F2512 đáo hạn vào tháng 12/2025 là hợp đồng duy nhất giữ được sắc xanh đến cuối phiên, bám sát diễn biến cơ sở. Nhiều hợp đồng tháng xa giảm mạnh, đáng chú ý là hợp đồng VN100 tháng 6/2026 giảm -14,3 điểm (-0,78%), phản ánh áp lực phòng thủ ở các kỳ hạn dài.

Giá hợp đồng tương lai VN30F2512 đóng cửa tăng nhẹ so với tham chiếu lên 1.923 điểm, tương ứng mức tăng 0,1%. Dù vậy, mức tăng thấp hơn chỉ số cơ sở kéo chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở âm -0,92 điểm. Tại các kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai giảm, ngược với sắc xanh của chỉ số cơ sở. Do vậy, chênh lệch đều duy trì ở trạng thái âm từ -4,92 đến -12 điểm. Tương tự, các hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index đồng loạt giảm bất chấp VN100-Index vẫn tăng tới 0,14%.

Giá hợp đồng tương lai ngày 28/11

Khối lượng giao dịch tập trung chính ở hợp đồng tương lai VN30F2512 với gần 205.300 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên. Khối lượng mở (OI) giảm nhẹ 1,7% với 34.075 vị thế được nắm giữ.

Theo chuyên gia từ SHS, các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở hướng đến các vùng kháng cự mạnh.

Trên thị trường cơ sở, giao dịch đặc biệt giằng co ở nửa cuối phiên chiều, dù đến cuối cùng, sắc xanh vẫn chiến thắng trên sàn HOSE. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tiếp tục là trụ đỡ chính khi góp tới 11,86 điểm tăng cho VN30-Index. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại mức 1923,92 tăng 2,4 điểm với 10 mã tăng và 17 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch tiếp tục duy trì quanh mốc 13.243 tỷ đồng. Riêng mức tăng của giá cổ phiếu VIC đã góp tới 11,86 điểm tăng, gánh lại toàn bộ tác động tiêu cực của nhiều cổ phiếu lớn khác./.