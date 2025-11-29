Giá vàng hôm nay (29/11): Giá vàng thế giới lập kỷ lục

Giá vàng thế giới giao ngay hôm nay tăng rất mạnh, đang giao dịch quanh ngưỡng 4.219 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay được dự báo tăng rất mạnh; riêng vàng SJC có thể lên tới 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay hôm nay tăng rất mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 4.219,30 USD/ounce, tăng đến 61,31 USD/ounce so với phiên trước đó (4.157,99 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày từ 4.152,83 - 4.226,65 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng thế giới tăng mạnh trong ngày 28/11, vượt mốc 4.200 USD/ounce và hướng tới tháng tăng thứ tư liên tiếp trong tháng 11, nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã tăng 4,6% trong tháng 11, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp, đồng thời tăng đến 3,77% chỉ trong tuần này.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 29/11/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152,5 - 154,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay được dự báo sẽ tăng cao. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI hôm nay giao dịch ở quanh vùng 155 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đối với giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% hôm nay tăng mạnh theo vàng miếng SJC và thế giới./.