Chứng khoán phái sinh 26/9: Phe Long - Short bất phân, khối ngoại bán ròng 171 hợp đồng

(TBTCO) - Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN30-Index liên tục giằng co và quay đầu giảm nhẹ hơn 6 điểm. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F2510 giảm 9,4 điểm, nới rộng chênh lệch âm với chỉ số cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, kết phiên 26/9, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2025 (mã 41I1FA000) giảm 9,4 điểm (-0,51%) xuống 1.840 điểm, chung xu hướng với chỉ số cơ sở VN30-Index. Chênh lệch âm mở rộng lên -12,65 điểm so với VN30-Index, cho thấy giá hợp đồng tương lai đang thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000 cũng nới rộng chênh lệch âm, dao động từ -12,35 điểm đến -34,55 điểm.

Diễn biến hợp đồng tương lai ngày 26/9

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 171 hợp đồng tương lai, nối dài chuỗi ba phiên liên tiếp. Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch tăng 6% so với phiên trước. Theo chuyên gia của SHS, điều này cho thấy các "trader" đang gia tăng vị thế bán trong phiên, nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục điều chỉnh, đồng thời ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi chỉ số đang tiến gần vùng đỉnh cũ.

Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1FA000 được dự báo vẫn sẽ tích lũy, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.840 điểm. Khối lượng mở (OI) đạt 39.487 hợp đồng, tăng so với phiên trước, phản ánh vị thế nắm giữ tiếp tục được gia tăng.

Phe Long và phe Short bất phân khi thị trường cơ sở chỉ số VN30-Index liên tục giằng co cả phiên. Sau ba phiên tăng liên tiếp, chỉ số quay đầu giảm ngay từ đầu phiên và khép lại tuần bằng mức giảm nhẹ 6,02 điểm xuống 1.852,65 điểm. Trong phiên sáng, áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như CTG, MSN, HPG giúp chỉ số có lúc đảo chiều xanh. Dù vậy, sắc xanh không duy trì lâu, VN30-Index lại mất hơn 8 điểm khi kết thúc phiên sáng. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền.

Sang phiên chiều, VN30 hồi phục quanh tham chiếu nhờ VIC (4%) và VHM (1%), nhưng trạng thái giằng co tiếp diễn. Một số cổ phiếu ngân hàng như LPB, HDB giữ được sắc xanh, hỗ trợ chỉ số đi lên trong nửa cuối phiên. Tuy nhiên, áp lực bán từ khối ngoại trong nhóm ngân hàng và chứng khoán tại phiên ATC đã khiến chỉ số một lần nữa đảo chiều giảm điểm. Lực đỡ của cổ phiếu VIC không đủ kéo cả chỉ số. Kết phiên, VN30-Index ghi nhận 5 mã tăng và 21 mã giảm, tổng giá trị giao dịch duy trì quanh mốc 12.000 tỷ đồng.

Theo chuyên gia phân tích từ VCBS, đồ thị kỹ thuật trong ngày của VN30-Index cho thấy sự giằng co mạnh trong phiên. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD histogram đều đã tạo đáy và đi ngang tích lũy. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chưa mở vị thế trong phiên tiếp theo.