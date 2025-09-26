Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Việc tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các đơn vị hoạt động trong ngành chứng khoán, tại Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán và đặc biệt tại các công ty chứng khoán thành viên, nhằm bảo đảm an toàn, ổn định, thông suốt cho hệ thống giao dịch chứng khoán, đảm bảo tính bền vững cho thị trường chứng khoán.

Đây là khẳng định của ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tại Hội thảo Nâng cao an toàn hệ thống thông tin của công ty chứng khoán (CTCK) thành viên vừa được tổ chức chiều 26/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích để tổng kết công tác triển khai an toàn thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các công ty con và công ty chứng khoán thành viên, đồng thời cũng là dịp để chúng ta trao đổi, đề xuất, kiến nghị và đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế thực tế còn gặp phải.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các CTCK thành viên, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và ngân hàng lưu ký; đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an (A05).

Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ luôn là một ưu tiên hàng đầu

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lương Hải Sinh cho biết, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành một kênh huy động vốn chiến lược cho nền kinh tế, một cấu phần thiết yếu của hệ thống tài chính quốc gia với sự phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trong quá trình đó, việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ luôn là một ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng, phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) phát biểu tại hội thảo.

“Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển rất mạnh mẽ của khoa học công nghệ, quá trình chuyển đổi số, số hóa đang diễn ra trên toàn bộ các lĩnh vực. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW thể hiện chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo ra đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” - ông Lương Hải Sinh.

“Từ những ngày đầu hoạt động, với việc nhà đầu tư đặt lệnh qua phiếu lệnh bằng giấy thô sơ, chuyển lệnh qua điện thoại vào sàn giao dịch để môi giới nhập lệnh vào hệ thống; đến nay hệ thống giao dịch, thanh toán, thông tin của thị trường chứng khoán đã được hoàn thiện với hệ thống giao dịch, thanh toán, cung cấp thông tin trực tuyến toàn trình” - Chủ tịch VNX cho biết.

Ông Lương Hải Sinh cho biết thêm, đối với thị trường chứng khoán, trong giai đoạn vừa qua đã có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, thanh khoản thị trường và hướng tới việc nâng hạng thị trường trong năm 2025 và tiệm cận với các TTCK khu vực và quốc tế trong thời gian tới. “Trong bối cảnh như vậy, quá trình chuyển đổi số, số hóa là một yêu cầu cấp thiết và thực tế đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành chứng khoán, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng và phát triển cho TTCK Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo” - Lãnh đạo VNX nói.

Tăng cường an toàn hệ thống thông tin để thị trường ổn định, thông suốt

Tuy nhiên, tại hội nghị, Chủ tịch VNX cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống công nghệ cho TTCK; điều này cũng tiềm ẩn rủi ro và thực tế trong thời gian qua, đã xảy ra một số cuộc tấn công an ninh mạng nhằm vào các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, gây ra sự gián đoạn trong hoạt động và những thiệt hại thực tế cho các tổ chức và cho thị trường nói chung.

“Vì vậy, việc tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các đơn vị hoạt động trong ngành chứng khoán, tại Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đặc biệt tại các CTCK thành viên, nhằm bảo đảm an toàn, ổn định, thông suốt cho hệ thống giao dịch chứng khoán, đảm bảo tính bền vững cho TTCK, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các thành viên tham gia vào TTCK” - ông Sinh nhấn mạnh.

Một trong những hạn chế hiện nay là chưa có sự quan tâm đúng mức, dẫn đến việc chưa có sự đầu tư đầy đủ đối với hệ thống thông tin nói chung và hệ thống bảo mật, an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định của pháp luật tại một số công ty chứng khoán, đặc biệt là nhóm công ty chứng khoán có quy mô nhỏ.

Theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, hệ thống của công ty chứng khoán đòi hỏi đáp ứng yêu cầu cấp độ 3.

Lãnh đạo VNX cho biết, trong thời gian vừa qua, với vai trò đầu mối quản lý các CTCK, Sở đã phối hợp với Cục an toàn thông tin - Bộ Thông tin truyền thông và Cục A05 đã yêu cầu và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các CTCK thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong quá trình hoạt động, kết nối đến hệ thống công nghệ thông tin của các Sở Giao dịch chứng khoán; yêu cầu CTCK hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 12/2022/TT-BTTT.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo vệ An ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, Cục A05, trao đổi về yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong hoạt động chuyển đổi số.

Tại hội thảo, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05) đã trình bày, hướng dẫn về Xây dựng hồ sơ cấp độ, thiết lập và vận hành an toàn thông tin; Kỹ năng nhận diện, ứng phó và phòng ngừa sự cố an ninh mạng.

Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về an toàn hệ thống thông tin, nhiều vấn đề còn băn khoăn của các CTCK thành viên trong quá trình vận hành, cũng như việc nâng cấp hệ thống trong thời gian tới đã được đại diện A05 trả lời cụ thể, thấu đáo./.