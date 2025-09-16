VNX và FTSE thiết lập quan hệ hợp tác chính thức

(TBTCO) - Ngày 15/9/2025, tại London, Vương quốc Anh, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Công ty FTSE International Limited (FTSE) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU), nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Lãnh đạo VNX và FTSE ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Duy Thái

Tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và đặc biệt là dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc LSE; ông David Sol - Giám đốc Khối Chính sách và quản trị toàn cầu, FTSE Russell; ông Lương Hải Sinh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và ông Gerald Toledano – Giám đốc Toàn cầu về Sản phẩm cổ phiếu, Giải pháp tùy chỉnh và Giải pháp thay thế của FTSE đã chính thức ký kết MOU.

Sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Lễ ký kết đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Đồng thời, Bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay cũng kết quả của sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong suốt quá trình đàm phán và hoàn thiện Biên bản Ghi nhớ.

Theo Biên bản ký kết, VNX và FTSE sẽ hợp tác chiến lược nâng cao chuẩn mực chỉ số thị trường, phù hợp với các quy chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng các sản phẩm tài chính như quỹ ETF, chứng chỉ lưu ký, và công cụ phái sinh để đa dạng hóa lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường cơ hội đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống chỉ số thị trường. Ngoài ra, FTSE Russell hỗ trợ VNX về kinh nghiệm quốc tế và kỹ thuật trong việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, và chia sẻ kinh nghiệm vận hành thị trường từ các quốc gia phát triển.

Lễ ký kết hôm nay kỳ vọng mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa VNX và FTSE, phản ánh tầm nhìn chung của hai bên về các sáng kiến nhằm góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường, tăng cường sự tham gia của nhà đầu tư và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời là một nỗ lực của Việt Nam trong hành trình nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và tổ chức FTSE Russel, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng khi sẽ cùng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển chỉ số chứng khoán giữa FTSE và VNX./.