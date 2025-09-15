Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

(TBTCO) - Sáng ngày 15/9/2025 (theo giờ địa phương), tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Về phía Việt Nam, buổi làm việc còn có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland Đỗ Minh Hùng; bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại; ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Về phía Vương quốc Anh, buổi làm việc có sự tham dự của bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc, Sở GDCK London (LSE); ông Gerald Toledano - Giám đốc Khối Cổ phiếu toàn cầu, FTSE Russell; ông David Sol - Giám đốc Khối Chính sách và quản trị toàn cầu, FTSE Russell; ông Tom Attenborough - Trưởng ban Phát triển kinh doanh quốc tế, LSE; bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách chỉ số, FTSE Russell CA-TBD; ông Thom Abbott - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, LSE.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và bà Julia Hoggett trao đổi danh thiếp.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao hợp tác của LSE và FTSE Russell với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) trong thời gian qua, cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới LSE và bà Julia Hoggett; tổ chức xếp hạng FTSE Russell và ông David Sol, cùng các đồng nghiệp đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc cải cách thị trường, cải thiện các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong số các đối tác, Vương quốc Anh là một trong những nhà đầu tư quan trọng, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu. Điều này thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng gắn bó và hiệu quả giữa hai nước.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm với bà Julia Hoggett, trong chuyến công tác này, UBCKNN – đại diện là bà Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cũng sẽ có buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell tại đây để trao đổi các vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào phiên làm việc sáng 16/9 để thông tin tới các nhà đầu tư tại thị trường tài chính London về thị trường tài chính Việt Nam một cách đầy đủ nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (thứ 3, từ phải qua) tại buổi làm việc.

Thông tin về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP quý II/2025 đạt 7,96% và Chính phủ đang đặt mục tiêu năm nay là 8,3% - 8,5%. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,1 tỷ USD, tăng 27,3 % so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, đạt 598 tỷ USD.

Về thị trường chứng khoán, đến cuối tháng 8/2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Tại buổi làm việc, bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc, Sở GDCK London bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ trưởng và Đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc Sở, cũng như những thông tin tích cực mà Bộ trưởng vừa cho biết.

Bà Julia Hoggett phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Julia Hoggett cũng đã dành thời gian chia sẻ về hoạt động của Sở GDCK London; đồng thời trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán như: Hợp tác giữa FTSE Russell và UBCKNN nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; Ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell;…

Thông tin thêm về vấn đề nâng hạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng. “Đến nay, chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam” – Bộ trưởng nói.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới.

Cụ thể là, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính – chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

“Với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới” – Bộ trưởng tin tưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và bà Julia Hoggett trao quà lưu niệm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng gửi lời mời bà Julia Hoggett, ông David Sol và các lãnh đạo LSE, FTSE Russell sang thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính, UBCKNN để có thêm nhiều thông tin bổ ích về sự phát triển, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáp từ đề xuất của Bộ trưởng, bà Julia Hoggett bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. Bà Julia Hoggett kỳ vọng sự hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Cho rằng sự cải cách, đổi mới là không ngừng, cuối buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đều thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều phương diện, từ đó, hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó những nỗ cải cách hiệu quả của Việt Nam thời gian qua về nâng hạng được FTSE Russell ghi nhận cũng là góp phần cho mục tiêu đó./.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo LSE và FTSE Russell.