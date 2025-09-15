Bộ Tài chính tổ chức xúc tiến, kết nối đầu tư tại Anh và Italia

(TBTCO) - Từ ngày 14 - 21/9/2025, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn sẽ tổ chức các chương trình làm việc tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Italia. Đây là chuỗi hoạt động hàng năm quan trọng của Bộ Tài chính, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính và thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đoàn Công tác của Bộ Tài chính còn có sự tham gia của lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ như: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Các định chế tài chính… Đồng thời, còn sự tham gia của lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và nhiều ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tài chính – ngân sách, các sở giao dịch chứng khoán, các tập đoàn, định chế tài chính quốc tế hàng đầu tại Anh và Italia; đồng thời sẽ chủ trì, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London, Vương quốc Anh và Tọa đàm Kết nối đầu tư tại Italia.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 tại London sẽ tổ chức vào ngày 16/9/2025, với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, Đại sứ quán, và đặc biệt dự kiến có khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu từ Việt Nam, Vương quốc Anh và khu vực.

Tọa đàm Kết nối đầu tư tại Milan (Italia) sẽ được tổ chức 18/9/2025 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý và khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hai nước.

Khu Westminster ở trung tâm London, Anh. Ảnh: AFP

Ngoài các hoạt động đa phương, các doanh nghiệp hai nước sẽ được kết nối để gặp gỡ song phương, nhằm tìm hiểu, trao đổi thông tin, từ đó tạo tiền đề cho hợp tác, đầu tư lẫn nhau trong thời gian tới.

Chuyến công tác được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng tích cực, là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng GDP hàng đầu thế giới và cũng là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước nước.

Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, gắn phát triển kinh tế với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư trong nước, việc tổ chức các chương trình xúc tiến, kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực vốn để phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

Vì thế, chuyến công tác thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc thu hút, kết nối dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Bộ Tài chính kỳ vọng, chuyến công tác không chỉ tăng cường mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước; mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà Anh, Italia có thế mạnh như: tài chính xanh; kinh tế số; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; năng lượng mới; phát triển trung tâm tài chính quốc tế…. từ đó, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế – tài chính giữa Việt Nam - Vương quốc Anh, Italia và các nước khu vực châu Âu./.