Thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng: Bước ngoặt lịch sử và khởi đầu mới

(TBTCO) - FTSE Russell vừa chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử sau nhiều năm Việt Nam kiên trì cải thiện hạ tầng, tăng cường minh bạch, hoàn thiện thể chế và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Thông tin tích cực với thị trường

Theo giới chuyên gia, việc được FTSE Russell nâng hạng không chỉ là một “cột mốc” quan trọng sau quá trình dài nỗ lực cải cách, mà còn là “khởi đầu mới” cho chặng đường hội nhập sâu hơn của thị trường tài chính Việt Nam vào hệ thống toàn cầu.

Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và quỹ chủ động theo dõi chỉ số FTSE Emerging Markets, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research đánh giá việc ra quyết định nâng hạng của FTSE Russell đã giải tỏa rất nhiều các lo ngại từ phía nhà đầu tư. Nâng hạng thể hiện rằng Việt Nam đã đạt được tất cả các tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn thế giới. Đây là một thông tin rất tốt.

Cột mốc nâng hạng là một thông tin mà thị trường đã chờ đợi trong rất nhiều năm. Ảnh: T.L

Chuyên gia SSI nhận định cột mốc nâng hạng là một thông tin mà thị trường đã chờ đợi trong rất nhiều năm và là một cột mốc rất tích cực đối với bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình thay đổi trong khoảng 1 đến 2 năm vừa qua từ phía cơ quan quản lý và thành viên thị trường mới là những thứ sẽ dần dần tác động trực tiếp đối với sức hấp dẫn của thị trường trong mắt nhà đầu tư tổ chức khối ngoại.

Theo ông Hưng mục tiêu tiếp theo là tiệm cận tiêu chuẩn của MSCI, bởi đây là bộ chỉ số được nhiều nhà đầu tư quốc tế sử dụng rộng rãi hơn. Tuy vậy, để được MSCI nâng hạng, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện thanh khoản, mở rộng quy mô vốn hóa và tăng số lượng doanh nghiệp niêm yết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Phụ trách Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán Aseansc cho rằng, kết quả nâng hạng là thành quả của một năm nỗ lực liên tục từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường.

“Từ các văn bản pháp lý mới đã giúp tháo gỡ các cơ chế cản trở nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, việc vận hành hệ thống KRX – dù không phải là yêu cầu bắt buộc trong bộ tiêu chí nâng hạng – vẫn góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng thị trường” - ông Tâm cho biết.

Nhóm ngành nào hưởng lợi?

Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, đồng nghĩa với việc còn nhiều điều kiện cần phải đáp ứng để hướng tới cấp độ cao hơn.

“Dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE Emerging Market có thể phân bổ khoảng 680 triệu USD riêng trong năm 2026 vào thị trường Việt Nam, chưa kể tiềm năng dòng vốn chủ động. Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi trực tiếp sẽ là chứng khoán, ngân hàng và các mã có khả năng lọt vào rổ FTSE Emerging Market” - ông Tâm cho hay.

Theo phân tích của chuyên gia, thị trường đang bước vào một chu kỳ tái định vị nơi giá trị không còn đến từ kỳ vọng ngắn hạn, mà từ sự hòa nhịp giữa cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, ngân hàng và chứng khoán sẽ là “trục dẫn vốn” của chu kỳ tăng trưởng mới. Ngân hàng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp, nhu cầu tín dụng phục hồi và dòng vốn chảy mạnh vào khu vực tư nhân. Trong khi đó, chứng khoán sẽ được hưởng lợi từ thanh khoản gia tăng, sản phẩm mới và hoạt động môi giới cho vay ký quỹ sôi động.

Bên cạnh đó, hạ tầng, xây dựng và vật liệu tiếp tục là nhóm đồng hành cùng đầu tư công và là nền tảng cho tăng trưởng thực. Trong khi đó, công nghệ, fintech và thanh toán số sẽ hưởng lợi từ tiến trình số hóa thị trường vốn, hướng tới chuẩn mực giao dịch quốc tế.

Ngược lại, những cổ phiếu đầu cơ, định giá cao hoặc tăng nóng theo tin đồn có thể đối mặt áp lực chốt lời mạnh khi kỳ vọng dần được phản ánh hết. Bức tranh nâng hạng không chỉ là câu chuyện dòng vốn, mà còn là bước ngoặt cấu trúc của thị trường tài chính Việt Nam. Khi nền kinh tế dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào khu vực tư nhân và hội nhập sâu hơn, những nhà đầu tư có chiến lược, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn sẽ là người chiến thắng trong chu kỳ mới.

Báo cáo vừa ra mắt của SHS Research cho biết, khi được nâng hạng, thị trường sẽ hút mạnh dòng tiền ngoại đến từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động. FTSE đặt ngưỡng thêm mới các cổ phiếu vào rổ toàn cầu như: lớn hơn hoặc bằng 150 triệu USD vốn hoá có thể đầu tư; dưới 30 triệu USD thì bị loại. Ngoài ra, room ngoại của cổ phiếu cũng phải thông thoáng, trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã bị trần, FTSE chỉ tính phần còn “mua được”.

Như vậy, khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, dòng tiền sẽ ưu tiên các cổ phiếu vốn hoá lớn, tính thanh khoản cao, room ngoại thông thoáng theo đúng luật tính chỉ số của FTSE./.