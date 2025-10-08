Ba kịch bản cho thị trường trong ngày Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng

(TBTCO) - Việt Nam chính thức bước vào nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp” theo đánh giá của FTSE Russell, sự kiện được xem là cú hích mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán và là tâm điểm của giới đầu tư trong phiên 8/10.

Rạng sáng 8/10/2025, FTSE Russell công bố kết quả phân loại quốc gia thường niên, trong đó Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, sau đợt đánh giá giữa kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện nỗ lực đồng hành của cơ quan quản lý, các thành viên thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư trong mục tiêu xây dựng thị trường minh bạch, hiện đại và bền vững. Việc được nâng hạng được kỳ vọng sẽ thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư quốc tế, qua đó tăng tính thanh khoản, củng cố vai trò của thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung – dài hạn cho nền kinh tế.

Ảnh tư liệu.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sau thông tin nâng hạng, thị trường có thể diễn biến theo ba kịch bản chính. Ở kịch bản tích cực nhất, thông tin mới tạo động lực mạnh mẽ giúp VN-Index bứt phá (Breakout) qua vùng 1.710 điểm. Điều kiện để xu hướng tăng được duy trì là thị trường cần kiểm định thành công và giữ vững vùng 1.700 - 1.710 điểm trong trạng thái giảm cung. Trong trường hợp này, dòng tiền dự kiến sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, sau đó lan tỏa sang nhóm trung bình (Midcap) có nền tảng cơ bản tốt.

Kịch bản thứ hai được VDSC nhận định là hấp thụ cung, khi trạng thái đi ngang (sideway) có thể kéo dài do nhà đầu tư cần thêm thời gian đánh giá lại thị trường. Việc hấp thụ lượng cung tại vùng cản được xem là giai đoạn tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng mới. Ở kịch bản này, dòng tiền có xu hướng chọn lọc, ưu tiên cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III khả quan hoặc có câu chuyện riêng, trong đó nhóm Midcap và ngân hàng được đánh giá là tâm điểm.

Kịch bản thứ ba mang tính thận trọng hơn, được gọi là vượt cản giả hay hiệu ứng “tin ra là bán”. Trong trường hợp này, VN-Index có thể tăng vượt 1.710 điểm ngay sau khi thông tin được công bố nhưng không giữ được thành quả, dẫn đến tín hiệu “Failed Break”.

Thị trường sau đó cần một nhịp điều chỉnh kỹ thuật để kiểm định lại vùng hỗ trợ, còn gọi là giai đoạn “Spring”. Khi quá trình này hoàn tất, nguồn cung cạn dần, tạo điều kiện cho đà phục hồi bền vững hơn. Với kịch bản này, nhà đầu tư nên chờ mua tích lũy tại vùng giá hỗ trợ, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình.

Giới phân tích cho rằng, dù ngắn hạn thị trường có thể biến động mạnh sau thông tin nâng hạng, song về trung và dài hạn, đây vẫn là bước ngoặt lịch sử, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn ngoại quay trở lại, mở ra cơ hội phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.