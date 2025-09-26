Phát triển chứng chỉ lưu ký hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng kênh thu hút vốn ngoại

(TBTCO) - Ngày 26/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội thảo Đào tạo giới thiệu sản phẩm chứng chỉ lưu ký. Hội thảo không chỉ mang đến kiến thức thiết thực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, mà còn góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và ngân hàng lưu ký.

Hội thảo còn có sự tham dự của bà Bernice Tan - Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và ông John Lim - Phụ trách Chiến lược và Phát triển thị trường, Cổ phiếu - (SGX).

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc VNX cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ cả về quy mô, chiều sâu và chất lượng.

Tính đến cuối tháng 8/2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương khoảng 79,5% GDP năm 2024; chỉ số VN-Index tăng 33% so với cuối năm trước, cùng thanh khoản bình quân trên 1,1 tỷ USD mỗi phiên. “Những kết quả này khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong bản đồ tài chính khu vực và thế giới” - Lãnh đạo VNX cho hay.

Ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc VNX phát biểu tại Hội thảo.

Chứng chỉ lưu ký giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kênh huy động vốn quốc tế, nâng cao hình ảnh và chuẩn mực quản trị, tạo điều kiện cho nhà đầu tư toàn cầu tiếp cận thuận lợi hơn với doanh nghiệp trong nước, qua đó tăng tính hấp dẫn và tính kết nối của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo lãnh đạo VNX, việc phát triển chứng chỉ lưu ký lưu ký (DRs) sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư của của nhà đầu tư. Chứng chỉ lưu ký giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kênh huy động vốn quốc tế, nâng cao hình ảnh và chuẩn mực quản trị, tạo điều kiện cho nhà đầu tư toàn cầu tiếp cận thuận lợi hơn với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tăng tính hấp dẫn và tính kết nối của thị trường.

Thông tin tại hội thảo cho biết, trên thế giới, chứng chỉ lưu ký đã chứng minh vai trò quan trọng tại nhiều trung tâm tài chính lớn, trong đó có Singapore. Theo đó, Singapore đã triển khai hiệu quả mô hình chứng chỉ lưu ký và đang thúc đẩy hợp tác song phương với các sở giao dịch chứng khoán trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tại hội thảo, bà Bernice Tan cũng đã giới thiệu về sản phẩm chứng chỉ lưu ký; xu hướng phát triển sản phẩm trong khu vực ASEAN hiện nay; quy định pháp lý, trình tự và thủ tục, cách thức phát hành niêm yết các sản phẩm chứng chỉ lưu ký dựa trên cơ sở cổ phiếu Việt Nam tại Singapore.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Nguyễn Quang Thương đã đại diện lãnh đạo VNX chia sẻ về khuôn khổ hợp tác về nghiên cứu, phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký giữa VNX và SGX. Theo đó, ngoài việc đánh giá lại những kết quả đạt được, Phó Tổng giám đốc VNX cũng đề nghị SGX về việc hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên sâu cho các công ty chứng khoán và nhà đầu tư. Về phía VNX, tiếp tục làm đầu mối phối hợp với SGX triển khai phát hành chứng chỉ lưu ký trên cổ phiếu Việt Nam tại Singapore.

Tại hội thảo, đại diện các công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và ngân hàng lưu ký cũng đã trao đổi, đặt câu hỏi với các chuyên gia đến từ SGX về sản phẩm chứng chỉ lưu ký - công cụ được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam./.