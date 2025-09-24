Chứng khoán phái sinh 24/9: Phe Long thắng thế, cổ phiếu nào kéo VN30 đảo chiều?

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 32,5% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ quay lại mạnh mẽ khi VN30-Index hồi phục.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN30-Index bật tăng mạnh trở lại từ đầu phiên chiều 24/9. Sắc xanh áp đảo trong rổ danh mục VN30 nhờ cú quay đầu ngoạn mục này. Thị trường chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận khối lượng giao dịch tăng đáng kể.

Mở cửa phiên sáng, VN30-Index giảm tới gần 20 điểm do áp lực bán từ hầu hết các nhóm ngành. Tuy nhiên, lực cầu dần quay trở lại nhóm ngân hàng và bán lẻ giúp VN30 không rơi sâu. Đến phiên chiều, VN30-Index chủ yếu vẫn lình xình quanh vùng 1.810 điểm dưới sức ép từ các mã VIC, VHM, SHB, MBB.

Tuy nhiên, điểm nhấn xuất hiện khi cổ phiếu HDBank (HDB) bất ngờ tăng 6%, VPBank (VPB) tăng 3%, kéo theo đà hồi phục của nhiều cổ phiếu ngân hàng. Hiệu ứng domino lan toả sức nóng giúp VN30-Index đảo chiều ngoạn mục. Nửa cuối phiên, lực cầu lan tỏa sang các nhóm ngành khác, đưa chỉ số tăng mạnh.

Top 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN30-Index phiên 24/9

Kết phiên, VN30-Index đạt 1.853,48 điểm, tăng 32,03 điểm (+1,76%) với 27 mã tăng và chỉ 2 mã giảm, 1 mã đứng giá tham chiều. Hai cổ phiếu VPB và HDB lần lượt tăng 5,69% và 6,97%, qua đó đóng góp 5,5 điểm và 3,9 điểm cho chỉ số VN30-Index. Đây cũng là những cổ phiếu góp nhiều nhất vào phiên tăng hôm nay.

Thanh khoản đạt 15.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước và vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (gần 57%).

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2510 (HNX: 41I1FA000) bật tăng 36,9 điểm (+2,05%) lên 1.849 điểm. Độ lệch giữa phái sinh và cơ sở nhờ vậy đã thu hẹp về mức âm 4,48 điểm. Đây là hợp đồng phái sinh đáo hạn gần nhất (vào tháng 10/2025) và cũng đang được giao dịch nhiều nhất. Tại các kỳ hạn hơn như VN30F2511, VN30F2512, VN30F2603, hợp đồng phái sinh đều thấp hơn chỉ số cơ sở (VN30) với độ chênh lệch âm dao động từ -6,48 đến -32,58 điểm.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch tăng 32,5% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ quay lại mạnh mẽ khi VN30 hồi phục. Phe Long (các nhà đầu tư đặt cược vào việc giá tài sản cơ sở sẽ tăng, do đó họ thực hiện các lệnh Long - mua) đang thắng thế. Theo chuyên gia từ SHS, các trader đang gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 hồi phục mạnh với kỳ vọng VN30 phục hồi tốt hơn.

Khối lượng mở OI hôm nay là 44.253, cho thấy các nhà đầu tư giảm nhẹ các vị thế nắm giữ.

Chứng khoán SHS kỳ vọng vùng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số này sẽ quanh 1.830 điểm. Theo ông Lương Khải Vũ, chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), đồ thị phân tích kỹ thuật cho thấy VN30-Index hình thành mẫu nến nhấn chìm tăng, RSI và MACD histogram đồng thuận phát tín hiệu đảo chiều. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế Long với mục tiêu 1.872 điểm trong phiên tới.