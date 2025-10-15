Chủ tịch nước Lương Cường:

(TBTCO) - 63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước, vì cộng đồng của người Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tối ngày 14/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025” tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, trao tặng danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông 2025”.

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025” được tổ chức nhằm vinh danh, trao danh hiệu cho những người nông dân Việt Nam xuất sắc nhất trên ruộng đồng, trang trại, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc. 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 được tuyên dương dịp này đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Họ thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; là những nhà khoa học có các sáng kiến, công trình nghiên cứu góp phần mang lại nhiều đổi thay cho người nông dân; giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Trong 63 nông dân xuất sắc, có 54 nông dân nam, 9 nông dân nữ; trong đó có 4 nông dân xuất sắc đại diện các dân tộc thiểu số. Ví dụ, nông dân xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi (sinh năm 2000) đến thừ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ với mô hình làm trà hoa vàng, kinh doan cây giống lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng/năm; nông dân có doanh thu cao nhất là Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu: 95 - 150 tỷ đồng/năm..

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và chứng nhận cho nhóm nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế.

Theo Ban tổ chức, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 được bình chọn dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính về: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp; nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao…

Đối với 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025, có 27 nhà khoa học nam, 5 nhà khoa học nữ. Nhà khoa học trẻ tuổi nhất 35 tuổi (sinh năm 1990) là anh Nguyễn Khánh Toàn, dân tộc Tày đến từ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn); nhà khoa học lớn tuổi nhất: 87 tuổi (sinh năm 1938) là GS.TS Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Công ty CP Phân bón Bình Điền...

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến với thành tích đầy ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Lễ tôn vinh danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông lần thứ VI năm nay càng ý nghĩa hơn khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ tôn vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nông dân nước ta có vai trò rất quan trọng và có đóng góp rất to lớn trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, tác động khó lường của thị trường toàn cầu, những năm qua ngành nông nghiệp Việt Nam đã kiên cường vươn lên, đạt được những thành tích hết sức ấn tượng. Nông nghiệp vẫn luôn là trụ đỡ, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm chất anh ninh lương thực quốc gia.

Việt Nam không chỉ trở thành điểm sáng toàn cầu về xóa đói giảm nghèo mà còn trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Chủ tịch nước cho rằng, thành tích này có sự đóng góp, nỗ lực sáng tạo không ngừng của hàng triệu hộ nông dân và sự đồng hành hỗ trợ có hiệu quả của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, 63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước, vì cộng đồng của người Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của những nông dân tiêu biểu xuất sắc và các “nhà khoa học của nhà nông” trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. Đồng thời hoan nghênh, biểu dương Hội Nông dân Việt Nam đã có sáng kiến rất thiết thực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”, tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” suốt 13 năm qua, để ghi nhận, động viên, cỗ vũ những gương nông dân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.