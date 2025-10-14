VACPA trao Giấy chứng nhận hội viên cao cấp và hội viên tổ chức mới gia nhập năm 2025

(TBTCO) - Mới đây, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Lễ vinh danh hội viên cao cấp lần thứ Tám và chào mừng các hội viên tổ chức gia nhập năm 2025.

Lễ vinh danh Hội viên cao cấp là hoạt động quan trọng hàng năm được VACPA tổ chức bắt đầu từ năm 2016, để thể hiện sự ghi nhận đối với các hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của VACPA cũng như nghề nghiệp kiểm toán độc lập.

Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, với sự ủng hộ, hợp tác của các tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế, các trường Đại học và các đơn vị đối tác, cùng sự đoàn kết, nỗ lực đóng góp trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Hội viên, VACPA đã luôn kiên định phương châm “Độc lập - Trung thực - Minh bạch”, không ngừng khẳng định vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín, là mái nhà chung của các kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam.

Chủ tịch VACPA Bà Vũ Thị Mai (thứ 5 bên trái) và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ông Phan Xuân Dũng (thứ 5 bên phải) trao Giấy chứng nhận Hội viên cao cấp.

Chủ tịch VACPA chúc mừng 28 hội viên cao cấp được vinh danh, nâng tổng số hội viên cao cấp của VACPA lên con số 229 trong tổng số hơn 3.500 hội viên cá nhân chính thức; đồng thời chúc mừng 7 hội viên tổ chức mới, đưa đội ngũ hội viên tổ chức của VACPA lên 190, chiếm 85% số lượng doanh nghiệp kiểm toán trên cả nước.

Trao giấy chứng nhận hội viên tổ chức mới gia nhập năm 2025.

Trong khuôn khổ Lễ vinh danh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Công ty cổ phần MISA đã ký biên bản hợp tác, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho hội viên VACPA, tập trung phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nghề kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

Ông Trần Khánh Lâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA và bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT MISA thực hiện ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch VACPA Vũ Thị Mai cho biết, sự hợp tác giữa VACPA và MISA sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, mang lại lợi ích thiết thực cho Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. Song song đó, VACPA kỳ vọng sự phối hợp và phản hồi tích cực từ hội viên trong việc tư vấn, phát triển, ứng dụng và nâng cấp các giải pháp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính”.

VACPA tin tưởng với sự cam kết đồng hành, tham gia của các hội viên tổ chức với sự chủ trì xây dựng của MISA, phần mềm kiểm toán sẽ được xây dựng thành công để các doanh nghiệp kiểm toán áp dụng, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, giúp nâng cao chất lượng và năng suất lao động trong hoạt động kiểm toán tại Việt Nam./.