(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Hà Nội, trong 10 tháng năm 2025, TP. Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt khoảng 3,9 tỷ USD, tăng khoảng 131% so với cùng kỳ năm 2024

Sở Tài chính Hà Nội cho biết, lũy kế từ 1989 đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội đạt khoảng 71,1 tỷ USD. Trong đó, có 8.903 dự án đăng ký mới còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 39,3 tỷ USD; 2.427 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 19,2 tỷ USD và 5.278 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt khoảng 12,6 tỷ triệu USD.

Trong 10 tháng năm 2025, TP. Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt khoảng 3,9 tỷ USD, tăng khoảng 131% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 350 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 318 triệu USD; 123 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 3.302 triệu USD và 336 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt khoảng 375 triệu USD.

10 tháng, Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh minh họa

Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản; tiếp đến là công nghiệp chế biến chế tạo; dịch vụ buôn bán hàng hóa, thương mại; hoạt động chuyên môn khoa học; xây dựng; hoạt động hành chính và hỗ trợ; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm; còn lại là các ngành khác.

Lũy kế đến nay đã có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP. Hà Nội. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 15,3 tỷ USD với 1.790 dự án cấp mới; Singapore đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đạt 14,4 tỷ USD với tổng số 651 dự án cấp mới; Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký đạt 10,4 tỷ USD với 2.989 dự án cấp mới.

Cũng theo Sở Tài chính, định hướng thu hút FDI của Hà Nội là đến năm 2030 vốn FDI đăng ký là 25 tỷ USD, vốn FDI thực hiện là 16 tỷ USD. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, theo chiều sâu, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.