Một nền tảng Blockchain Việt được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

(TBTCO) - Ngày 13/10, U2U Network – nền tảng blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển chính thức được sàn giao dịch tài sản số Tier-1 Kraken (Mỹ) thông báo niêm yết token U2U. Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu được giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10.

Đây là bước tiến của công nghệ “make in Vietnam”, khi một dự án blockchain Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm duyệt nghiêm ngặt của một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ của Công ty Chứng khoán SSI, cùng các quỹ đầu tư quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS. Sự đồng hành của các định chế tài chính và công nghệ hàng đầu giúp U2U vận hành minh bạch, an toàn và kết nối được giữa tài chính truyền thống với tài sản số, hướng đến mô hình “tài chính phi tập trung có kiểm soát”.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, nhận định: “Một doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng về việc người Việt hoàn toàn có thể làm ra công nghệ đủ tầm toàn cầu. U2U Network không chỉ là một dự án blockchain thành công, mà còn thể hiện năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong hành trình đưa công nghệ Việt ra thế giới”.

U2U, startup về Blockchain Việt chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số Kraken của Mỹ.

Kraken được thành lập năm 2011 tại San Francisco, là một trong những sàn giao dịch tài sản số lâu đời và uy tín nhất toàn cầu. Sàn này hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, được giám sát bởi các cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu và Nhật Bản, với hơn 10 triệu người dùng. Kraken được xếp cùng nhóm với Binance và Coinbase, nổi tiếng về tính minh bạch, tuân thủ và an toàn.

Việc được một sàn Tier-1 cấp phép tại Mỹ và châu Âu lựa chọn niêm yết thể hiện rõ năng lực công nghệ, chuẩn tuân thủ và minh bạch của U2U Network. Đây cũng là dự án blockchain hiếm hoi tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của Kraken.

Bà Chloe Phùng, đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: “Chúng tôi muốn chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một nền tảng blockchain đạt chuẩn quốc tế, có người dùng thật, ứng dụng thật và giá trị thật. Việc được Kraken công bố niêm yết là một cột mốc, nhưng điều quan trọng hơn là minh chứng cho cách tiếp cận thận trọng, bền vững và minh bạch khi bước vào thị trường Mỹ”./.