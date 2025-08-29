Blockchain mở đường cho thị trường tài sản số Việt Nam

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng đã thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp công nghệ cùng bàn về hành trình mới của tài sản số. Những đề xuất triển khai sandbox, hóa đơn điện tử trên nền tảng blockchain hay các giải pháp định danh số cho thấy quyết tâm đưa Việt Nam trở thành điểm đến tiên phong trong kỷ nguyên blockchain.

Hướng tới mục tiêu làm chủ hoàn toàn về công nghệ và dữ liệu

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức, ngày 29/8 đã diễn ra Sự kiện Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025. Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) tại Đà Nẵng, góp phần định hình tương lai tài sản số tại Việt Nam.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, chia sẻ về những kết quả bước đầu và tác động của VBSN đối với khu vực dịch vụ công - tư.

VBSN có kiến trúc 5 tầng, bao gồm: Hạ tầng dữ liệu, blockchain Layer 1, tiện ích kĩ thuật, tiện ích kinh doanh, và ứng dụng. Kiến trúc này cho phép mở rộng theo chiều ngang (đa chuỗi – multi-chain) để phục vụ phân tách dữ liệu, quản trị độc lập và tăng năng lực xử lý; đồng thời mở rộng theo chiều dọc (theo ngành/lĩnh vực) để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng bộ, ngành hoặc địa phương. Đặc biệt, mạng VBSN cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai,... ngay cả với những đơn vị không có nhân sự công nghệ chuyên sâu.

Tại sự kiện, Tại sự kiện ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix, đã chia sẻ về những kết quả bước đầu và tác động của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đối với khu vực dịch vụ công - tư. Mạng VBSN hướng tới mục tiêu góp phần giúp Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và dữ liệu, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với Đà Nẵng, ông Phan Đức Trung đề xuất Đà Nẵng xem xét có thể triển khai thử nghiệm 3 giải pháp: Định danh phi tập trung, BE-invoice (hoá đơn điện tử trên nền tảng blockchain) và giải pháp ứng dụng blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công.

Trong đó, giải pháp ứng dụng blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công sẽ giúp theo dõi, ghi nhận và đánh giá điểm nghẽn trong quá trình xử lý, chuyển tiếp, và phê duyệt tài liệu số hóa giữa các đơn vị hành chính và cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố.

“Giải pháp sẽ tạo ra một lớp dữ liệu liên thông, minh bạch và có kiểm soát, cho phép phân tích chính xác các điểm nghẽn, nút thắt hoặc sai lệch trong quá trình xử lý. Đây là nền tảng công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch hóa hoạt động nội bộ và tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số”, ông Trung chia sẻ.

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng đề xuất Đà Nẵng nghiên cứu triển khai các chương trình uy tín, quy mô toàn cầu như PlanB mà Tether đang tổ chức thường niên để tăng cường vị thế của thành phố trên bản đồ Blockchain toàn cầu.

Việt Nam điểm đến đầu tư thú vị

Tham dự và phát biểu tại sự kiện bà Wanming Du, giám đốc chính sách của FTSE Russell - một tổ chức đánh giá, xếp hạng thị trường chứng khoán toàn cầu cho biết, FTSE Russell vừa có cuộc họp "mang tính xây dựng" tại Hà Nội với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

Bà cũng lưu ý rằng nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi buổi trình bày quốc gia thường niên đầu tiên của FTSE Russell về Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 7/10, một phần quan trọng trong tiến trình rà soát phân loại thị trường.

Toàn cảnh Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng.

"Chương trình nhận được rất nhiều quan tâm, và tôi muốn nhấn mạnh rằng FTSE Russell hiểu rõ tầm quan trọng của điều này đối với Việt Nam cũng như các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này một cách nghiêm túc", bà Wanming Du chia sẻ.

Đại diện FTSE Russell gửi lời cảm ơn đến SSC, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các sàn giao dịch và tất cả những người tham gia thị trường đã nỗ lực không ngừng để thị trường Việt Nam trở nên cởi mở và dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Đại diện FTSE Russell cũng nhắc đến sự bùng nổ của thị trường vốn Việt Nam cũng là một minh chứng rõ rệt cho quá trình chuyển mình. Từ vài doanh nghiệp niêm yết năm 2.000, nay thị trường đã có hơn 1.600 công ty; giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày đạt khoảng 1,3 tỉ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường thanh khoản mạnh nhất khu vực.

Ngoài ra nhiều thương vụ IPO quy mô lớn trong năm nay được FTSE Russell đánh giá như là một lực đẩy củng cố niềm tin vào triển vọng dài hạn. Tuy nhiên bà Wanming Du lưu ý một thách thức quan trọng: hơn 90% giao dịch hiện đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, chủ yếu theo hướng ngắn hạn.

Trong khi đó, để xây dựng nền tảng bền vững, Việt Nam cần thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tổ chức, quỹ hưu trí, bảo hiểm - những lực lượng mang tính dài hạn và ổn định.

Đại diện FTSE Russel cho rằng, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư thú vị nhất trên thế giới. Với tổng tài sản hàng chục nghìn tỉ USD đang tham chiếu theo các bộ chỉ số của mình, FTSE Russell cũng nhấn mạnh tới sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với quyết định phân bổ vốn của các định chế toàn cầu. Bởi vậy, mọi động thái từ tổ chức này đều được giới đầu tư quốc tế theo dõi sát sao.