Các nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế cần tạo ra được cơ chế vượt trội, đột phá

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng các dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là phải bảo đảm chất lượng tốt nhất, vì nếu không đạt yêu cầu, sẽ không tạo ra được các cơ chế vượt trội, đột phá.

Chiều 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về tình hình xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch hành động, trong đó phân công các bộ, ngành xây dựng 8 nghị định.

Hiện đã có 5 dự thảo Nghị định trình xin ý kiến Chính phủ xem xét; 1 dự thảo nghị định đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 2 dự thảo Nghị định đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai những nội dung công việc liên quan công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Lê Toàn

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, các nghị định đang được xây dựng có tầm vóc, ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tầm vóc của các nghị định này cũng có thể coi như là luật; làm không kỹ, không chất lượng là không đạt yêu cầu, sẽ phát sinh các hệ lụy, các vấn đề, không tạo ra được các cơ chế vượt trội, đột phá. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối công tác xây dựng các dự thảo Nghị định này là phải bảo đảm chất lượng tốt nhất, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, các dự thảo Nghị định thuộc trách nhiệm của bộ, ngành nào, thì bộ, ngành đó có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện. Khi các dự thảo Nghị định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện, phải tiến hành thẩm định kỹ, theo đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - 2 địa phương trực tiếp thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế - phải rà soát kỹ nội dung các dự thảo Nghị định để tham gia, đóng góp ý kiến.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau khi các dự thảo Nghị định được các bộ, ngành hoàn thiện, Chính phủ sẽ có một phiên họp chuyên đề để cho ý kiến đối với các dự thảo này.