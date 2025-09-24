Chứng khoán HD muốn tăng vốn gấp 3,5 lần, góp nghìn tỷ vào sàn giao dịch tài sản mã hóa

Dự kiến, Công ty Chứng khoán HD sẽ dành 1.470 tỷ đồng trong tổng cộng 7.300 tỷ đồng huy động được để góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hoá khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Với cơ cấu cổ đông cô đặc, danh sách cổ đông HSD đến ngày 21/9 mới chỉ có 31 nhà đầu tư. Theo thông báo, thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 23/9 đến 15h ngày 15/10/2025. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố sau 15h ngày 15/10 hoặc ngay khi HDS nhận đủ phiếu của toàn bộ cổ đông.

Theo tờ trình gửi đến các cổ đông, HDS dự kiến phát hành thêm 365,36 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ lên gần 5.115 tỷ đồng, gấp 3,5 lần mức vốn hiện tại (1.461,4 tỷ đồng).

Về giá chào bán, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu dựa trên báo cáo tài chính bán niên nửa đầu năm 2023 xấp xỉ 20.531 đồng. Giá chào bán dự kiến được công ty xác định ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu nhằm “đảm bảo chào bán thành công toàn bộ cổ phần”.

Trường hợp phân phối thành công, số tiền thu về từ đợt phát hành đạt trên 7.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, HDS dự kiến dùng 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hoá khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Tên doanh nghiệp dự kiến là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hoá HD. Cùng các hoạt động đầu tư, tự doanh khác, số vốn HDS dự kiến sử dụng cho mục đích này lên tới hơn 4.600 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty chứng khoán này dự kiến dành ra hơn 2.560 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Kết quả kinh doanh các công ty trong ngành chứng khoán kỳ vọng cải thiện trên tất cả các mảng dịch vụ khi doanh thu môi giới tăng trưởng với phí giao dịch cạnh tranh, dư nợ margin tăng mạnh và IB khởi sắc với thị trường IPO sôi động trong diễn biến tích cực của TTCK. TTPT Chứng khoán Vietcombank

Làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán “nóng” trở lại trong năm 2025 này. Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), ngành chứng khoán đang trong giai đoạn bùng nổ IPO, thu hút dòng tiền nhà đầu tư và cuộc đua tăng vốn. Hàng loạt công ty chứng khoán quy mô lớn lẫn nhỏ đang lên kế hoạch tăng vốn gấp vài lần đến chục lần .

Cuộc đua tăng vốn đang mở ra dư địa lớn cho ngành chứng khoán trong việc mở rộng hoạt động, từ hoạt động truyền thống như cấp margin, tự doanh đến tài sản mã hoá.

Trước Chứng khoán HD, khá nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã đánh tiếng bước chân vào lĩnh vực này như VIX với sự ra đời của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cũng mới thành lập, sau đó nhanh chóng tăng vốn từ 3 tỷ đồng lên 101 tỷ đồng vào ngày 8/8. Dù chưa có những công bố chính thức liên quan đến việc thành lập công ty về sàn giao dịch, vào đầu năm 2024, SSI ra mắt Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI (SSID). Gần nhất, đơn vị này hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị quyết 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp giấy phép mới được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa với nhiều điều kiện cần đáp ứng. Các doanh nghiệp này phải là pháp nhân Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Về quy mô vốn, doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng và bằng Đồng Việt Nam. Về cơ cấu cổ đông tại doanh nghiệp này, ít nhất 65% vốn phải do các tổ chức nắm giữ, trong đó trên 35% vốn phải đến từ tối thiểu hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Các tổ chức góp vốn phải có lãi liên tục hai năm liền kề, báo cáo tài chính kiểm toán chấp thuận toàn phần. Mỗi tổ chức/cá nhân chỉ được góp vốn tại một doanh nghiệp được cấp phép. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. Như vậy, ở ngay bước nhận giấy cấp phép, cấu trúc sở hữu đặc thù trên đã sàng lọc “ứng viên” tham gia vào lĩnh vực mới này.