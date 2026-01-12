Triển vọng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 1/2026 với nền tảng kỹ thuật cải thiện, khi VN-Index duy trì xu hướng hồi phục sau nhịp điều chỉnh trung hạn và dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại.

Theo đánh giá của Chứng khoán An Bình (ABS), thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 1/2026 với nền tảng tích cực sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh. VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 40% trong năm 2025 và đóng cửa ở vùng đỉnh lịch sử, cho thấy sự cải thiện rõ nét về thanh khoản, chất lượng dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, giới phân tích từ ABS kỳ vọng, thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tháng đầu tiên của năm mới.

Thực tế cho thấy, sau giai đoạn tăng mạnh từ tháng 4 đến giữa tháng 10/2025, thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh trung hạn kéo dài khoảng 11 tuần. VN-Index giảm khoảng 10%, trong khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu hơn, phổ biến ở mức 20 - 30%. Tuy nhiên, thanh khoản giảm dần trong quá trình điều chỉnh cho thấy áp lực bán không quá lớn. Đặc biệt, vùng quanh 1.600 điểm được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng, nơi dòng tiền lớn tham gia trở lại, giúp thị trường hình thành nền tích lũy vững chắc.

Diễn biến VN-Index tính đến thời điểm đầu năm 2026.

Việc tạo được nền giá sau điều chỉnh được đánh giá là tiền đề quan trọng cho nhịp tăng tiếp theo. Trên khung trung hạn, cấu trúc giá cho thấy các đáy sau cao hơn đáy trước, phản ánh lực đỡ của dòng tiền khi mặt bằng giá trở nên hấp dẫn hơn. Nhịp điều chỉnh vừa qua được xem là phù hợp với xu hướng tăng dài hạn, giúp thị trường hấp thụ lượng cung ngắn hạn trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Bước sang tháng 1/2026, xu hướng trung hạn của thị trường được đánh giá tích cực khi các tín hiệu kỹ thuật cho thấy quá trình điều chỉnh đã kết thúc. Theo các chuyên gia, dòng tiền tổ chức bắt đầu quay trở lại, hỗ trợ cho diễn biến hồi phục của nhiều nhóm cổ phiếu. Trên khung ngắn hạn, VN-Index đã hình thành cấu trúc tăng với các đỉnh và đáy cao dần. Giá duy trì trên các đường trung bình ngắn hạn, cho thấy xu hướng hồi phục đang được củng cố. Trong quá trình đi lên, thị trường có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh nhanh với biên độ 50 - 70 điểm, chủ yếu do hoạt động chốt lời ngắn hạn.

Tháng 1 cũng là giai đoạn cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành mang tính mùa vụ như bất động sản, xây dựng, vật liệu, thường ghi nhận phần lớn lợi nhuận trong giai đoạn này. Kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực có thể tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường và tạo động lực cho giá cổ phiếu.

Về mặt định giá, VN-Index đang giao dịch ở mức cao hơn trung bình 3 năm, chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn có mức định giá thấp hơn, cho thấy khả năng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong giai đoạn tới.

Đối với diễn biến thị trường trong tháng 1/2026, ABS đưa ra hai kịch bản chính. Ở kịch bản tích cực, VN-Index duy trì đà tăng ngay từ đầu năm, giá tiếp tục vận động trên các đường trung bình ngắn hạn. Khi vượt qua vùng đỉnh năm 2025, dòng tiền có xu hướng mua vào mạnh mẽ trong các phiên điều chỉnh nhanh, giúp thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1.700 - 1.740 điểm. Các nhịp tăng ngắn hạn có thể đạt biên độ 120 - 140 điểm, tạo cơ hội cho nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có diễn biến đồng pha với chỉ số.

Ở kịch bản thận trọng hơn, nếu thị trường không giữ được vùng hỗ trợ trên và VN-Index giảm xuống dưới các mốc kỹ thuật quan trọng, chỉ số có thể lùi về khu vực thấp hơn quanh 1.640 điểm để tìm lại điểm cân bằng. Trong trường hợp này, ABS cho rằng đây vẫn là vùng giá phù hợp để nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trở lại đối với các cổ phiếu có nền tảng tốt.

Nhìn chung, triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 1/2026 được đánh giá tích cực, nhờ nền tảng kỹ thuật ổn định, sự quay trở lại của dòng tiền và kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.