Chứng khoán phái sinh ngày 12/1: Thanh khoản chững lại khi dòng tiền đổ về thị trường cơ sở

(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường cơ sở và phái sinh. Giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tăng mạnh hơn so với chỉ số cơ sở, qua đó thu hẹp đáng kể mức chênh lệch âm.

Tiếp đà tăng trưởng tích cực tuần trước, sắc xanh đồng loạt phủ rộng trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. VN30-Index giao dịch trong sắc xanh ở phần lớn thời gian trong ngày và đóng cửa tăng 0,68% lên 2.080,24 điểm. Trong khi đó, trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn gần nhất (tháng 1/2026) đóng cửa tăng 0,88%. Chênh lệch giữa hợp đồng phái sinh và chỉ số cơ sở nhờ đó thu hẹp về còn 4,61 điểm.

Tương tự, hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 1/2026 cũng tăng mạnh hơn 1%, qua đó thu hẹp chênh lệch âm về còn hơn - 10 điểm. Ở các kỳ hạn xa hơn, giá các hợp đồng cũng ghi nhận mức chênh lệch âm.

Giá hợp đồng tương lai tăng mạnh, chênh lệch vẫn giữ trạng thái âm

Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai suy giảm so với phiên trước, trong đó dòng tiền tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn gần. Dù vậy, mức khối lượng giao dịch gần 325 nghìn hợp đồng vẫn lớn hơn 20% so với khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 (267.501 hợp đồng/phiên).

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader có xu hướng thu hẹp vị thế đầu cơ, ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh VN30 biến động mạnh, trong khi hoạt động mua chủ động vẫn nghiêng về thị trường cơ sở. Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 2.050 điểm trong ngắn hạn.

Dù vậy, trên thị trường cơ sở, đà tăng của VN30-Index vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay ở thời điểm mở cửa đầu tuần, VN30-Index nhanh chóng tăng gần 10 điểm chỉ tronggiờ giao dịch đầu tiên. Dòng tiền mạnh tiếp tục đổ vào nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, giúp cổ phiếu VCB và BID tăng trần. Cùng đó, dòng chứng khoán cũng bứt phá tăng kịch biên độ ở một loạt cổ phiếu.

Dù đà tăng gặp lực cản khi các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng một số cổ phiếu ngành hàng không, bán lẻ... đối diện áp lực chốt lời. Dòng tiền tham gia sôi động giúp thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh lên khoảng 26.444 tỷ đồng, chiếm 63% giao dịch trên sàn HOSE. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.080,24 điểm, tăng 14,03 điểm, với 23 mã tăng và 7 mã giảm cùng 1 mã đứng giá tham chiếu.