Đưa tài sản mã hóa ra “vùng sáng”, ngân hàng đứng trước ngã rẽ chiến lược

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, TS. Châu Đình Linh - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức đưa giao dịch tài sản mã hóa từ “vùng xám” ra “vùng sáng”, với yêu cầu thực hiện qua sàn được cấp phép và định danh bằng VND. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng được xem là ứng viên sáng giá để dẫn dắt thị trường mới, dù mức độ nhập cuộc còn tùy thuộc khẩu vị rủi ro và chiến lược riêng.

PV: Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết 05), điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng cùng tỷ lệ góp vốn nghiêm ngặt, đồng nghĩa chỉ các định chế tài chính lớn mới có thể tham gia. Theo ông, những ngân hàng nào nhiều khả năng sẽ nhập cuộc mạnh mẽ nhất?

TS. Châu Đình Linh

TS. Châu Đình Linh: Tất cả các giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải thực hiện thông qua tài khoản chuyên dụng, tương tự như tài khoản chứng khoán và diễn ra trên các nền tảng tập trung, phải định danh bằng VND và được quản lý, giám sát chặt chẽ bởi cơ quan nhà nước.

Điều này đồng nghĩa, những nhà đầu tư đang nắm giữ coin, NFT (tài sản không thể thay thế) hay các loại tài sản mã hóa khác vẫn được công nhận và có thể tiếp tục giao dịch, song cần chuẩn bị để chuyển tài sản về các sàn trong nước tuân thủ quy định, thay vì duy trì giao dịch trên sàn nước ngoài như trước. Điều này cho thấy, toàn bộ tài sản mã hóa mà nhà đầu tư đang nắm giữ đều được đưa từ “vùng xám” sang “vùng sáng”, chứ không loại trừ những người đã sở hữu trước đây.

Điểm quan trọng là Nghị quyết đặt ra những điều kiện tham gia rất cao, qua đó sàng lọc mạnh mẽ, chỉ để lại số ít tổ chức tài chính đủ năng lực. Có thể kể đến như MB, Techcombank hay VPBank… có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn, với lợi thế tích hợp hệ sinh thái tài chính mạnh.

Nguồn: Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Theo đó, khi các nhà băng có ứng dụng đủ mạnh, việc bổ sung thêm chức năng giao dịch tài sản số sẽ diễn ra thuận lợi, “all in one” trên cùng một nền tảng, thay vì cần đến nhiều ứng dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng có thể chia sẻ rủi ro bằng cách liên danh một nhóm nào đó. Các công ty chứng khoán độc lập muốn tham gia cũng có thể hợp tác với ngân hàng thương mại, đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định và đáp ứng tỷ lệ vốn góp theo quy định.

Rõ ràng, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện để tham gia cuộc chơi này, nhưng cơ hội hợp tác và khai thác thị trường này là rất lớn nên cũng tạo động lực cho nhiều tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng đăng ký tham gia.

Cân bằng giữa khẩu vị rủi ro và an toàn chiến lược Bên cạnh năng lực, các ngân hàng còn phải cân nhắc khẩu vị rủi ro đối với hoạt động tài sản số. Một số tổ chức sẵn sàng chấp nhận biến động để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận mới, với điều kiện là có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để có thể chịu đựng và vượt qua những thay đổi đột ngột về giá trị của tài sản. Đồng thời, cần có đội ngũ chuyên gia am hiểu, có kiến thức chuyên sâu và khả năng phân tích thị trường liên tục. Ngược lại, cũng có những tổ chức đặt ưu tiên an toàn, không muốn điều chỉnh chiến lược kinh doanh do lo ngại chệch khỏi định hướng đã đề ra.

PV: Nguồn vốn chỉ là điều kiện cần. Vậy theo ông, yếu tố nào mới là “cửa ải” phải vượt qua để tham gia thị trường tài sản số?

TS. Châu Đình Linh: Để tham gia thị trường tài sản số, có nhiều yếu tố then chốt cần được xem xét.

Trước hết, hạ tầng giao dịch và công nghệ mà ngân hàng hoặc công ty chứng khoán đang sở hữu, liệu có đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu vận hành hay không. Bảo mật tài khoản và giao dịch là yếu tố sống còn. Các nền tảng giao dịch cần đảm bảo rằng các hệ thống không bị tấn công và thông tin cá nhân, tài chính của các nhà đầu tư phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn bảo mật cao cần phải được duy trì thường xuyên.

Tiếp theo, quy mô khách hàng và thị phần, bởi đây là nền tảng để triển khai dịch vụ mới. Bên cạnh đó, lợi thế công nghệ, uy tín thương hiệu cũng đóng vai trò quyết định trong việc tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tổ chức đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí thực tế chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

PV: Nếu các ngân hàng không trực tiếp tham gia vận hành sàn giao dịch thì có thể hưởng lợi gì từ việc tham gia vào các khâu khác, thưa ông?

TS. Châu Đình Linh: Đối với ngân hàng, lợi ích kỳ vọng đến từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất, họ có thêm nguồn thu dịch vụ, bởi mỗi giao dịch đều mang lại phí tương tự như chứng khoán. Thứ hai, ngân hàng có thể gia tăng CASA (tiền gửi không kỳ hạn) thông qua tài khoản chuyên dụng, đồng thời khai thác dữ liệu để thiết kế các dịch vụ tài chính phù hợp hơn, từ cho vay, mua bất động sản thật, hay chuyển hướng tư vấn bảo hiểm đến trái phiếu doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, việc tham gia thị trường tài sản số còn giúp ngân hàng nâng cấp hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ, chưa kể có thể chuẩn bị cho khả năng phát hành các loại tài sản mã hóa khác trong tương lai. Nói cách khác, lợi ích không chỉ đến từ dòng thu hiện tại, mà còn từ cơ hội mở rộng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm. Lợi ích sẽ đến với những ngân hàng “nhanh chân” tham gia vào thị trường này.

Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài lại ít cơ hội khai thác sâu, chủ yếu hưởng lợi gián tiếp từ mảng ngoại tệ và giao dịch xuyên biên giới..

PV: Xin cám ơn ông!