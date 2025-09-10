Mở sàn giao dịch tài sản mã hoá: Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lớn

Chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp giấy phép mới được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa. Nhiều điều kiện cần đáp ứng để nhận giấy phép này.

Nghị quyết 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam vừa ban hành và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 9/9/2025

Hứa hẹn loạt cái bắt tay lớn

Nghị quyết 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 9/9/2025. Với thời gian thí điểm 5 năm, nghị quyết này quy định về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, an toàn, minh bạch.

Theo quy định, chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa. Để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hoá, hàng loạt điều kiện sẽ cần được đáp ứng.

Trong đó, doanh nghiệp phải là pháp nhân Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Về quy mô vốn, doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng và bằng Đồng Việt Nam.

Về cơ cấu cổ đông tại doanh nghiệp này, ít nhất 65% vốn phải do các tổ chức nắm giữ, trong đó trên 35% vốn phải đến từ tối thiểu hai tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Các tổ chức góp vốn phải có lãi liên tục hai năm liền kề, báo cáo tài chính kiểm toán chấp thuận toàn phần. Mỗi tổ chức/cá nhân chỉ được góp vốn tại một doanh nghiệp được cấp phép. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Báo cáo “Chỉ số Chấp nhận Crypto Toàn cầu 2025” do công ty phân tích blockchain Chainalysis công bố xếp Việt Nam ở vị trí thứ 4, chỉ đứng sau Ấn Độ, Mỹ và Pakistan. Thứ hạng trên cũng tăng một bậc so với năm 2024. Đây cũng là 5 năm liên tiếp Việt Nam đứng trong Top 5 quốc gia có tỷ lệ tiếp nhận cao nhất kể từ lần đầu xuất hiện trong báo cáo này vào năm 2021.

Cấu trúc sở hữu này giúp sàng lọc “ứng viên” nhận giấy cấp phép ngay từ đầu. “Liên minh” tham gia góp vốn tại doanh nghiệp vạn tỷ này sẽ gồm ít nhất hai tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ có tình hình tài chính tốt.

Theo ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc SSI Digital (SSID), việc đặt ra mức vốn pháp định tối thiểu 10.000 tỷ đồng là hợp lý và cần thiết để kiểm soát rủi ro.

“Đứng với góc độ của nhà nước quản lý nhà nước, SSI Digital rất hiểu câu chuyện yêu cầu về mức vốn pháp định này. Đây là một thị trường đặc thù, có tính rủi ro cao. Chính phủ buộc phải đặt ra những điều kiện khắt khe hơn so với các lĩnh vực khác để bảo đảm an toàn hệ thống. Cùng đó, những quy định chặt chẽ này còn giúp sàng lọc được các doanh nghiệp đủ năng lực, và quan trọng hơn còn tạo niềm tin, thu hút dòng vốn chất lượng vào Việt Nam”, ông Tuần nhấn mạnh.

Vốn chỉ là một điều kiện cần

Bên cạnh quy định về vốn điều lệ, theo Nghị quyết 5/2025/NQ-CP, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện khác để chứng minh năng lực hạ tầng và vận hành. Cụ thể, doanh nghiệp cần có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đạt chuẩn an toàn cấp độ 4 theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác. Cùng đó, tổ chức cũng cần hoàn tất xây dựng 10 quy trình nghiệp vụ như quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa;lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; giao dịch, thanh toán...

Yêu cầu về con người cũng được chỉ ra. Cụ thể, Tổng giám đốc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ. Giám đốc công nghệ tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài ra, ít nhất 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng và ít nhất 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.

Chia sẻ tại sự kiện bên lề nằm trong chuỗi hoạt động của GM Việt Nam 2025 với chủ đề “Trung tâm tài chính quốc tế và chia sẻ góc nhìn về Tài sản số” tổ chức cuối tháng 7/2025, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán (UBCKNN) cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp muốn tham gia cần khẩn trương hoàn tất hạ tầng CNTT đạt cấp độ 4, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành. Đây là các điểm mấu chốt trong giai đoạn thí điểm để bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo an toàn hệ thống.

Để được cấp phép và bước chân vào cung cấp dịch vụ trên thị trường tài sản mã hoá, các doanh nghiệp cần đáp ứng nhiều “điều kiện cần” quy định trong nghị quyết mới. Một tổ chức có năng lực tài chính mạnh sẽ có nền tảng tốt nhưng chưa hẳn là lợi thế khi tham gia thị trường.

Ông Mai Huy Tuấn, Tổng giám đốc SSI Digital (SSID) cho rằng lợi thế thực sự nằmn ở công nghệ lõi, ở chiến lược và cách triển khai. Bởi trong lĩnh vực công nghệ, không phải cứ nhiều tiền hơn là sẽ thắng. Nếu chỉ so sánh về vốn, đã không có chuyện TikTok vượt qua YouTube hay Google phải cạnh tranh gay gắt với OpenAI. Theo CEO SSID, thị trường công nghệ thay đổi rất nhanh và mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp nắm được công nghệ và dám đi theo một hướng đi khác biệt.