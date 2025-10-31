Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trao các văn kiện hợp tác tài chính

(TBTCO) - Ngày 30/10/2025 (giờ địa phương), tại London, trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao các văn kiện hợp tác kinh tế, tài chính song phương.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trao các văn kiện hợp tác, gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về Hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Biên bản ghi nhớ với Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) về hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh; Biên bản ghi nhớ với Cơ quan Hỗ trợ tín dụng xuất khẩu Anh (UK Export Finance – UKEF); Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng J.P. Morgan nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn quốc tế; Biên bản ghi nhớ với The CityUK về hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, địa phương và tập đoàn, doanh nghiệp tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam- Vương quốc Anh.

Các văn kiện được trao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như mở ra cơ hội phát triển hơn nữa trong hợp tác kinh tế, tài chính song phương. Cụ thể:

Trong lĩnh vực hải quan, Hiệp định về Hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau sẽ tạo dựng khung pháp lý phù hợp cho hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với nội dung bao quát hơn để đảm bảo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về đàm phán ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế. Đồng thời, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh giữa hai nước, đảm bảo luồng thương mại hợp pháp giữa hai nước được lưu thông nhanh chóng.

Với vai trò là chủ trì, điều phối viên của Nhóm các nhà tài trợ quốc tế (IPG) cùng với Liên minh châu Âu trong khuôn khổ JETP (Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng) tại Việt Nam, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len hiện đang hỗ trợ, tài trợ cho các dự án của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu theo cam kết tại COP26.

Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh nhằm chính thức hóa và tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy tài chính bền vững, “xanh hóa” thị trường vốn, huy động tài chính công - tư và quốc tế cho tăng trưởng xanh, trong bối cảnh hai nước vừa chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác về tăng trưởng bền vững, năng lượng sạch, hạ tầng xanh và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, để tận dụng vị thế Trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới của London, có thế mạnh về thị trường vốn, ngân hàng quốc tế, bảo hiểm, tài chính xanh và công nghệ tài chính (FinTech), Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và The CityUK thiết lập và củng cố các khuôn khổ hợp tác chính thức để thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình quản lý và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam qua các giai đoạn.

Ngoài ra, Biên bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện để Bộ Tài chính và TheCityUK phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trung tâm tài chính để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Về Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính và J.P. Morgan, không chỉ mở ra triển vọng hợp tác giữa Bộ Tài chính và một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới mà còn khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quản lý tài chính – ngân sách, tăng cường tính bền vững trong huy động vốn, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF, trong việc thúc đẩy tài trợ các dự án tại Việt Nam có yếu tố xuất khẩu từ Vương quốc Anh, qua đó củng cố quan hệ kinh tế – tài chính giữa hai nước.

Các văn bản đã ký kết trong dịp này là kết quả của quá trình hợp tác tích cực, chủ động của các cơ quan, tổ chức Anh và Bộ Tài chính Việt Nam, với mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong tương lai, hiện thực hóa các ý tưởng phát triển quan hệ của lãnh đạo hai nước cũng như ý định hợp tác lâu dài với các tổ chức, định chế tài chính của Việt Nam, đánh dấu thành công của chuyến công tác trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện./.