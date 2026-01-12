CEO điều chỉnh mục đích vốn huy động từ đợt phát hành 2022

(TBTCO) - Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn C.E.O - CEO Group (mã CK: CEO) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng gần 2,6 nghìn tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo nghị quyết ban hành ngày 10/01/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) CEO phê duyệt việc điều chỉnh số tiền đầu tư vào dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences xuống còn 320 tỷ đồng, thay cho mức 800 tỷ đồng đã được phê duyệt trước đó.

Phần vốn cắt giảm 480 tỷ đồng được chuyển sang bổ sung tăng vốn cho CTCP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (CEO IP). Các hạng mục còn lại trong kế hoạch sử dụng vốn không thay đổi.

Cụ thể, sau điều chỉnh, CEO Group rót thêm gần 1.500 tỷ đồng vào 6 công ty con, gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (1.000 tỷ đồng); Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (200 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Nha Trang (200 tỷ đồng); CTCP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (245 tỷ đồng); CTCP Xây dựng C.E.O (51 tỷ đồng) và CTCP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (480 tỷ đồng)

Được biết, hồi giữa năm 2025, HĐQT CEO cũng đã phê duyệt việc dành 245 tỷ đồng để góp vốn thành lập CEO IP, thay cho khoản dự kiến rót vào CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng) như kế hoạch ban đầu. Phần còn lại của nguồn vốn này sẽ được chuyển từ khoản dự trù cho nhu cầu lưu động.

CEO IP mới thành lập vào đầu tháng 6/2025, trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó CEO nắm 99%. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp (KCN) sân bay Tiên Lãng - Khu B diện tích hơn 186ha, nằm tại xã Chấn Hưng, TP. Hải Phòng.

Theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt ngày 24/06/2025, KCN sân bay Tiên Lãng có tổng diện tích gần 451.7ha, gồm khu A hơn 256ha và khu B gần 186.5ha. Định hướng là KCN sinh thái, công nghiệp công nghệ cao (điện tử, điện lạnh, thiết bị điện, ...) và công nghiệp hỗ trợ.

Đến ngày 15/07/2025, UBND TP. Hải Phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ đầu tư cho KCN Sân bay Tiên Lãng - Khu B, với tổng mức đầu tư hơn 2,795 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ 2025 - 2027.

Ngoài ra, sáng 12/01/2026, tại Tháp CEO, Tập đoàn CEO và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức thành công Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ tín dụng cho Dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B (CEOZone Hải Phòng), thuộc Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Liên quan đến dự án Sonasea Residences, thời điểm cuối tháng 9/2025, CEO đã chi gần 616 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Sonasea Residences là khu biệt thự cao cấp tọa lạc trên sườn núi Dương Tơ, Phú Quốc với quy mô 160ha. Sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại, tòa nhà hỗn hợp, trung tâm y tế, khách sạn và trường học.