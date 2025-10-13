Chứng khoán phái sinh tháng 9/2025: Thị trường giảm nhiệt, khối ngoại tăng giao dịch

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch và khối lượng mở (OI) đều đồng loạt giảm sau hai tháng tăng sôi động của thị trường chứng khoán phái sinh. Dù vậy, khối ngoại lại tích cực hơn, nâng tỷ trọng giao dịch lên 3,16%.

Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 9. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 312.519 hợp đồng/phiên, giảm 7,11% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 57.613 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 3,33%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 11/09/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 508.533 hợp đồng.

Khối lượng giao dịch và khối lượng mở (OI) đều đồng loạt giảm sau hai tháng đầu quý III/2025 duy trì đà tăng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 29/9/2025 đạt 35.297 hợp đồng, giảm 29,99% so với tháng trước, trong đó, ngày 05/09/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 54.122 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,9% trong tháng 8/2025 xuống còn 1,74% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 9/2025. Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch hợp đồng tương lai VN30 so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,16% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 227.145 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 34.706 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,63% và 28,24%,so với bình quân năm 2024.

Khối lượng OI (cuối kỳ) giảm gần 30% trong tháng qua.

Trong Quý III/2025, thị phần môi giới phái sinh chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý. VPS tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhưng thị phần đã giảm mạnh từ mức hơn 46% hồi quý II/2025 xuống còn khoảng 36,14 %. Trong khi đó, DNSE ghi nhận “cú bật” ấn tượng khi tăng thị phần lên 23,67 %, tiếp giữ vị trí Top 2 môi giới phái sinh nhưng thu hẹp đáng kể khoảng cách với VPS. VPBankS bước chân vào top 10 với thị phần môi giới phái sinh đạt 2,09%. Cùng đó, nhiều gương mặt quen thuộc khác cũng góp mặt trong danh sách Top 10 này như như HSC (7,86 %), TCBS (6,11 %), SSI (4,60 %) và MBS (4,06%)./.