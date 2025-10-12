Chứng khoán tuần 13/10 - 17/10: Nhiều ẩn số sau tuần tăng lịch sử

VN-Index tăng hơn 100 điểm và là thị trường tài chính có mức tăng dẫn đầu thế giới. Diễn biến chứng khoán tuần tới sẽ đối diện nhiều biến số lớn cả trong và ngoài nước.

Tuần tăng mạnh vừa qua đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lọt top 3 chỉ số tăng mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau mức tăng của chứng khoán Argentina. Đà hưng phấn được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba Vingroup, cùng kỳ vọng sau số liệu vĩ mô 9 tháng đầu năm tích cực cùng thông tin Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Tuy nhiên, sau chuỗi tăng lịch sử, thị trường đang tiến vào giai đoạn nhạy cảm với nhiều ẩn số mới, từ diễn biến mới trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo đêm thứ Sáu, tuần đáo hạn hợp đồng tương lai đến mùa báo cáo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp niêm yết.

Trang mới của thị trường sau nâng hạng:

VN-Index tăng 108 điểm, đón loạt “hàng hoá” mới

Trong 5 phiên tuần qua, VN-Index có 4 phiên tăng mạnh và 1 phiên giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 108,44 điểm, tương đương tăng 6,62% lên 1.747,55 điểm. Thanh khoản sôi động với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 159.000 tỷ đồng, tăng 25% so với tuần trước. Trong đó, nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) đóng góp gần 45 điểm cho chỉ số. HNX-Index tăng gần 3%, đóng cửa ở mức 273,62 điểm. Tương tự sàn thành phố Hồ Chí Minh, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.

VN-Index lập đỉnh mới sau tuần tăng 108 điểm - Nguồn: TradingView

Thanh khoản giao dịch của tuần này dao động trung bình ở ngưỡng 35.000 tỷ đồng/phiên, vẫn đang thấp hơn so với giai đoạn tăng mạnh của tháng 7 và tháng 8. Theo ông Đinh Việt Bách - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cũng là nguyên nhân cho tình trạng thị trường tăng mạnh nhưng tài khoản của nhà đầu tư vẫn có thể giảm. Ngoài cổ phiếu nhóm Vingroup, dòng tiền ở nửa sau của tuần đã quay trở lại nhóm ngân hàng, nhờ đó củng cố đà tăng cho VN-Index.

Top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hàng nghìn tỷ đồng tuần qua, bất chấp xu hướng tăng chung của chỉ số. Cổ phiếu Vincom Retail bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 906,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 24,6 triệu đơn vị. Tuy vậy, nhờ lực đỡ từ các nhà đầu tư trong nước, giá cổ phiếu VRE vẫn tăng tới 23% trong tuần và đóng góp 4,12 điểm tăng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần, dẫn đầu là MBB (705,6 tỷ đồng), VPB (608 tỷ đồng), STB (492,4 tỷ đồng), SHB (425,5 tỷ đồng).

Thị trường đón 2 thông tin quan trọng, trong đó tăng trưởng GDP quí III ở mức cao, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt trên 8%. FTSE Russell công bố thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Theo chuyên gia từ SHS, đây là điểm nhấn cho thấy bước chuyển mình của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc tiếp tục ra mắt sản phẩm HĐTL chỉ số VN100 là minh chứng cho sự phát triển về chiều sâu đối với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam. VNX cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm, trên thị trường phái sinh để nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như nhu cầu phát triển của thị trường. Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cũng trong tuần qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ra mắt hợp đồng tương lai chỉ số VN100 đã mở rộng lựa chọn phòng vệ và đầu tư cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với tính đại diện cao hơn, phương pháp tính hiện đại và phù hợp với đặc điểm của tình hình thị trường Việt Nam, sản phẩm mới chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư trên thị trường.

Bên cạnh đa dạng hoá về sản phẩm, HOSE cũng vừa đón thêm tân binh. Hơn 672,4 triệu cổ phiếu CRV của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV đã chính thức chuyển từ sàn UPCoM sang niêm yết trên sàn HOSE. TCBS cũng vừa chốt ngày lên sàn HoSE. Theo đó, hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX sẽ chính thức chào sàn HoSE ngày 21/10. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá khoảng 110.000 tỷ đồng.

Nhiều biến số tuần tới

Tuần tới, thị trường đối mặt với nhiều yếu tố có thể gây biến động. Trên thế giới, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào đêm thứ Sáu vừa qua. Trước đó, Trung Quốc có những động thái mới kiểm soát chặt hơn việc xuất khẩu đất hiếm - vật liệu thiết yếu để sản xuất nhiều đồ điện tử. Những động thái mới cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng được kế hoạch tổ chức vào cuối tháng này tại Hàn Quốc.

Diễn biến trên ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư toàn cầu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ cùng giá nhiều đồng tiền số lao dốc ngay cuối tuần.

Trong nước, tuần tới sẽ có phiên đáo hạn hợp đồng tương lai diễn ra ngày 17/10. Chuyên gia Pinetree kỳ vọng vào khả năng thị trường vẫn có thể kéo các cổ phiếu trụ trước ngày đáo hạn, đó đó đà tăng tuần sau hoàn toàn khả thi, nhất là với chỉ số cơ sở VN30-Index. Cùng đó, mùa báo cáo quý III đang bắt đầu, nếu tích cực sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường leo dốc lên mức đỉnh mới.

“Mặc dù thị trường tăng điểm chủ yếu nhờ họ cổ phiếu nhà Vingroup nhưng tôi cho rằng đã có sự lan tỏa sang các nhóm khác vào phiên cuối tuần. Nhóm cổ phiếu nhà Vin và Ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm dẫn sóng trong tuần sau khi dòng tiền đã bắt đầu đổ mạnh vào 2 nhóm này. Song song đó, dòng tiền có thể sẽ luân chuyển sang các nhóm khác như chứng khoán, bất động sản, thép và đầu tư công để giúp nhịp tăng bền vững hơn”, chuyên gia từ Pinetree cho hay.

Trong khi đó, đưa ra góc nhìn thận trọng hơn, bà Nguyễn Phương Nga - chuyên gia phân tích từ VCBS cho rằng động lực ở nhóm vốn hóa lớn chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường khi phần lớn cổ phiếu vẫn trong diễn biến đi ngang tích lũy hoặc kiểm tra lại các vùng hỗ trợ.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì hoặc cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những mã đã khả dụng trong danh mục khi những mã này có tín hiệu vượt kháng cự thuyết phục; đồng thời, tận dụng vận động luân chuyển của dòng tiền trên thị trường, chọn lọc và giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn ở cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút sự chú ý của dòng tiền với dấu hiệu gia tăng rõ nét ở thanh khoản mua chủ động. Ngành ngân hàng, đầu tư công-xây dựng, bán lẻ là dòng cổ phiếu có thể lưu ý.