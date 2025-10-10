Ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100: Thêm bước tiến đa dạng hóa sản phẩm phái sinh

(TBTCO) - Sự ra đời hợp đồng tương lai chỉ số VN100 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, khi nhu cầu lớn và sự quan tâm của nhà đầu tư với thị trường này ngày càng sâu sắc.

Sáng ngày 10/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Lễ ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Xuân Hải - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cho biết, kể từ khi thị trường phái sinh Việt Nam chính thức hoạt động vào năm 2017 với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30, công cụ này đã trở thành nền tảng quan trọng, góp phần giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro hiệu quả.

Lễ ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 diễn ra sáng ngày 10/10/2025

Tính đến nay, khối lượng giao dịch bình quân giai đoạn 2018 - 2024 tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, cho thấy nhu cầu lớn và sự quan tâm ngày càng sâu sắc của nhà đầu tư với các công cụ tài chính hiện đại. Theo ông Hải, trong bối cảnh quy mô thị trường cổ phiếu ngày càng mở rộng, chỉ số VN100 với độ bao phủ và tính đại diện cao sẽ phản ánh toàn diện hơn bức tranh thị trường, đồng thời đa dạng hóa công cụ phòng ngừa rủi ro và quản trị danh mục cho nhà đầu tư.

“Việc phát triển HĐTL chỉ số VN100 giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn phù hợp cho những danh mục rộng hơn, đa dạng hơn và bám sát diễn biến của toàn thị trường. Cùng với HĐTL VN30, sản phẩm mới này mở rộng hơn công cụ đầu tư, giảm sự tập trung quá mức vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần phân tán rủi ro, tăng tính minh bạch và ổn định của thị trường” - Tổng Giám đốc VNX cũng nhấn mạnh.

"HĐTL VN100 là lời giải cần thiết giúp các quỹ quản lý danh mục sát hơn với chỉ số tham chiếu và nâng cao hiệu quả đầu tư". TS. Vũ Quang Đông - Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank.

Đại diện các công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức, TS. Vũ Quang Đông - Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) cũng nhấn mạnh ý nghĩa của HĐTL VN100 đối với các quỹ đầu tư dài hạn.

Trong nhiều năm qua, thị trường phái sinh Việt Nam đã chứng minh vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ cổ phiếu và ETF, vẫn thiếu công cụ phòng ngừa rủi ro cho danh mục bao phủ toàn thị trường. Ông Đông kỳ vọng sản phẩm mới sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro, thu hút dòng vốn tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời tạo nền tảng phát triển các quỹ ETF và sản phẩm cấu trúc dựa trên VN100, qua đó mở rộng quy mô thị trường vốn trung và dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các đơn vị thuộc UBCKNN trong việc phối hợp chặt chẽ, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để chính thức đưa HĐTL chỉ số VN100 vào giao dịch đúng kế hoạch.

“Thị trường phái sinh của Việt Nam đã có những bước khởi đầu thành công với HĐTL chỉ số VN30. Đó là bước đi nền tảng, giúp chúng ta làm quen với công cụ hiện đại và khẳng định năng lực quản lý, vận hành. Việc tiếp tục ra mắt sản phẩm HĐTL chỉ số VN100 là minh chứng cho sự phát triển về chiều sâu đối với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam”, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhấn mạnh.

Theo ông Hải, với tính đại diện cao hơn, phương pháp tính hiện đại và phù hợp với đặc điểm của tình hình thị trường Việt Nam, sản phẩm mới chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư trên thị trường.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - ông Bùi Hoàng Hải cũng yêu cầu thời gian tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tăng cường giám sát, đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn và thông suốt và tăng cường công tác truyền thông, đào tạo để cộng đồng các nhà đầu tư hiểu rõ về đặc điểm, lợi ích của sản phẩm.

Theo định hướng trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, cũng cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm, trên thị trường phái sinh để nhằm đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như là cái nhu cầu phát triển của thị trường.

Phát biểu bế mạc, ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) khẳng định, sự kiện ra mắt HĐTL VN100 là bước đi kịp thời, hợp lý, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính đại diện của chỉ số cơ sở và phân bổ thanh khoản bền vững hơn.

Theo ông Sinh, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, chủ động, sáng tạo; nghiên cứu và đưa vào áp dụng các sản phẩm mới nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đầu tư, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng hội nhập và bền vững.