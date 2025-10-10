Chứng khoán phái sinh 10/10: Hợp đồng tương lai VN100 “chào sân”, sắc xanh lan toả

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai phái sinh chỉ số VN30 và VN100 đồng loạt tăng trong phiên 10/10 nhờ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán.

Ngày 10/10/2025, lần đầu tiên Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN100 chính thức được đưa vào giao dịch, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Theo ông Lê Xuân Hải - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cùng với HĐTL VN30, sản phẩm dựa trên chỉ số VN100 này mở rộng hơn công cụ đầu tư, giảm sự tập trung quá mức vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, góp phần phân tán rủi ro, tăng tính minh bạch và ổn định của thị trường.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm, nhờ xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì trên thị trường cơ sở, giúp các chỉ số xác lập đỉnh cao mới.

Đối với HĐTL chỉ số VN100, sắc xanh chiếm trọn cả 4 kỳ hạn. Chỉ số VN100 bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, có tính đại diện cao, tăng trưởng ổn định và độ phân tán tốt, qua đó giúp nhà đầu tư có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro và đầu tư hiệu quả hơn.

Giá trị giao dịch riêng nhóm VN100 trong phiên hôm nay đạt 31.199 tỷ đồng. VN100-Index tăng 1,7% lên 1.911,55 điểm. Các hợp đồng tương lai đều đồng loạt tăng. Độ chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở ở mức âm với đa số kỳ hạn, cá biệt giá HĐTL VN100 đáo hạn tháng 3/2026 có mức chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.

Tăng vượt trội so với chỉ số chung, VN30-Index tăng 39,68 điểm (+2,04%) , lên 1980,57 điểm với 22 mã tăng, 5 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng 41I1FA000 chốt phiên tăng 39,3 điểm (+2,03%), lên 1.975,9 điểm. Chênh lệch âm giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index còn -4,67 điểm. Các kỳ hạn xa hơn gồm 41I1FB000, VN30F2512 và 41I1G3000 ghi nhận mức chênh lệch âm mở rộng từ -12,69 điểm đến -44,37 điểm. So với phiên hôm qua, khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 10,61% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) hôm nay đạt 39.834 hợp đồng, tiếp tục giảm nhẹ khi hợp đồng tháng 10 chuẩn bị đáo hạn vào cuối tuần sau.

Các hợp đồng tương lai chỉ số đồng loạt tăng

Sau hơn một tháng tích lũy, VN-Index và VN30 đang duy trì xu hướng tăng tích cực, lần lượt vượt vùng đỉnh tháng 9/2025. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, VN-Index sau nhịp rung lắc kiểm định vùng 1.710 điểm được kỳ vọng tiếp tục hướng lên vùng 1.750 điểm, trong khi VN30 có thể mở rộng đà tăng lên 1.970–2.000 điểm.

Tâm lý thị trường được hỗ trợ mạnh nhờ hàng loạt thông tin tích cực. Trong đó, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ 21/9/2026 là bước chuyển lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng đó, các số liệu vĩ mô tích cực cũng được công bố tuần này. GDP quý III/2025 tăng 8,23%, củng cố kỳ vọng tăng trưởng cả năm đạt trên 8%. Một số doanh nghiệp lớn bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan, tạo thêm động lực thu hút dòng tiền trở lại.