|
GSPC 6,735.11
10/10 | -18.61
(6,735.11 -18.61 (-0.28%))
|
DJI 46,358.42
10/10 | -243.36
(46,358.42 -243.36 (-0.52%))
|
IXIC 23,024.62
10/10 | -18.75
(23,024.62 -18.75 (-0.08%))
|
NYA 21,548.26
10/10 | -177.55
(21,548.26 -177.55 (-0.82%))
|
XAX 6,910.46
10/10 | -122.69
(6,910.46 -122.69 (-1.74%))
|
BUK100P 948.69
10/10 | -1.76
(948.69 -1.76 (-0.19%))
|
RUT 2,468.85
10/10 | -15.14
(2,468.85 -15.14 (-0.61%))
|
VIX 16.36
10/10 | -0.07
(16.36 -0.07 (-0.43%))
|
FTSE 9,495.94
10/10 | -13.46
(9,495.94 -13.46 (-0.14%))
|
GDAXI 24,670.51
10/10 | +59.26
(24,670.51 +59.26 (+0.24%))
|
FCHI 8,066.95
10/10 | +25.59
(8,066.95 +25.59 (+0.32%))
|
STOXX50E 5,640.94
10/10 | +15.38
(5,640.94 +15.38 (+0.27%))
|
N100 1,689.34
10/10 | +1.57
(1,689.34 +1.57 (+0.09%))
|
BFX 4,965.74
10/10 | +6.21
(4,965.74 +6.21 (+0.13%))
|
MOEX.ME 85.20
10/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI 26,259.03
10/10 | -493.56
(26,259.03 -493.56 (-1.84%))
|
STI 4,433.81
10/10 | -6.69
(4,433.81 -6.69 (-0.15%))
|
AXJO 8,958.30
10/10 | -11.50
(8,958.30 -11.50 (-0.13%))
|
AORD 9,264.30
10/10 | -12.30
(9,264.30 -12.30 (-0.13%))
|
BSESN 82,538.47
10/10 | +366.37
(82,538.47 +366.37 (+0.45%))
|
JKSE 8,249.10
10/10 | -1.83
(8,249.10 -1.83 (-0.02%))
|
KLSE 1,624.88
10/10 | -4.79
(1,624.88 -4.79 (-0.29%))
|
NZ50 13,467.26
10/10 | -103.60
(13,467.26 -103.60 (-0.76%))
|
KS11 3,610.60
10/10 | +61.39
(3,610.60 +61.39 (+1.73%))
|
TWII 27,301.92
10/10 | +238.24
(27,301.92 +238.24 (+0.88%))
|
GSPTSE 30,269.98
10/10 | -232.01
(30,269.98 -232.01 (-0.76%))
|
BVSP 141,708.19
10/10 | -437.19
(141,708.19 -437.19 (-0.31%))
|
MXX 60,819.31
10/10 | -69.25
(60,819.31 -69.25 (-0.11%))
|
IPSA 8,818.68
10/10 | -90.71
(8,818.68 -90.71 (-1.02%))
|
MERV 1,924,930.00
10/10 | +105,466.25
(1,924,930.00 +105,466.25 (+5.80%))
|
TA125.TA 3,358.13
10/10 | +93.45
(3,358.13 +93.45 (+2.86%))
|
CASE30 37,376.90
10/10 | +279.50
(37,376.90 +279.50 (+0.75%))
|
JN0U.JO 6,348.90
10/10 | -110.19
(6,348.90 -110.19 (-1.71%))
|
DX-Y.NYB 99.33
10/10 | -0.21
(99.33 -0.21 (-0.21%))
|
125904-USD-STRD 2,519.88
10/10 | +0.95
(2,519.88 +0.95 (+0.04%))
|
XDB 133.00
10/10 | -1.04
(133.00 -1.04 (-0.78%))
|
XDE 115.62
10/10 | -0.65
(115.62 -0.65 (-0.56%))
|
000001.SS 3,897.03
10/10 | -36.94
(3,897.03 -36.94 (-0.94%))
|
N225 48,088.80
10/10 | -491.64
(48,088.80 -491.64 (-1.01%))
|
XDN 65.34
10/10 | -0.16
(65.34 -0.16 (-0.24%))
|
XDA 65.54
10/10 | -0.28
(65.54 -0.28 (-0.43%))